Las redes estallan por el precio de la vivienda en la ciudad frente a las oportunidades laborales: "Todos queréis vivir en Ourense"

Una publicación en redes sociales ha vuelto a poner el foco en la brecha entre el mercado laboral y el coste de la vivienda en Ourense. La cuenta @RuralxData compartió una imagen con un mapa inmobiliario del centro de la ciudad en el que se contabilizan 219 viviendas en venta, con precios que en numerosos casos superan los 400.000 euros e incluso alcanzan importes de hasta 600.000 y 700.000 euros.

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"Ourense no destaca por sus oportunidades laborales, pues estos son los precios de las viviendas en venta en el centro de la ciudad. ¿Quién se puede meter en una vivienda de 400k?", señalaba el mensaje original.

La imagen generó multitud de comentarios entre los usuarios, destacando una respuesta cargada de ironía sobre el encarecimiento inmobiliario en las ciudades de menor tamaño: "Es que todos queréis vivir en -gira la ruleta- Ourense y así no se puede". El intercambio refleja el malestar ciudadano ante la dificultad de acceso a la vivienda en la capital orensana en relación con los salarios y la oferta de empleo local.