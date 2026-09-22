El Constitucional encamina la amnistía de la malversación del procés tras un cambio en la ponencia

El Tribunal Constitucional (TC) encamina una resolución favorable a aplicar la amnistía al delito de malversación del procés. El magistrado José María Macías, encargado de redactar la ponencia sobre el recurso de amparo presentado por el exconsejero catalán Jordi Turull, ha aceptado elaborar una nueva propuesta ajustada al criterio mayoritario del tribunal.

Macías defendía inicialmente la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar este delito. Sin embargo, al constatar que su propuesta no contaba con el respaldo de la mayoría del Constitucional, ha optado por preparar un nuevo texto para próximos plenos.

El TC todavía no ha dictado sentencia sobre el recurso de Turull. La decisión que finalmente adopte podría influir en la aplicación de la ley de amnistía a otros dirigentes independentistas, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont.

El Supremo mantiene su negativa a aplicar la amnistía

El principal punto de discrepancia es la interpretación del beneficio personal en el delito de malversación. El Supremo sostiene que los dirigentes independentistas obtuvieron un beneficio patrimonial al destinar fondos públicos al referéndum del 1 de octubre de 2017. Macías defendía en su primera ponencia que esa interpretación no era arbitraria ni contraria al derecho a la tutela judicial efectiva.

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La deliberación del Constitucional llega después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea descartase que la amnistía vulnerase los intereses financieros de la UE, otro de los argumentos empleados por el Supremo para denegar su aplicación.

El magistrado instructor del procés, Pablo Llarena, rechazó recientemente la petición de Puigdemont para que se le aplicase la amnistía y se levantase la orden nacional de detención en su contra. Consideró que el pronunciamiento europeo no resolvía la cuestión del supuesto beneficio personal y señaló que las anteriores sentencias del Constitucional tampoco habían decidido ese punto concreto.

Según las fuentes del Supremo citadas por Europa Press, Llarena estudiará la aplicación de la amnistía a Puigdemont cuando conozca la argumentación de la sentencia sobre Turull. Si considera que la doctrina fijada resulta extensible al expresidente catalán, podría pronunciarse sin esperar a que el Constitucional resuelva su recurso individual.

El pleno del TC retomará la cuestión en octubre. Además del recurso de Turull, quedan pendientes los de Puigdemont, Oriol Junqueras y otros exconsejeros, entre ellos Raül Romeva y Dolors Bassa.