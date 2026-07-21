Puigdemont denuncia ante la Comisión Europea el incumplimiento de la ley de amnistía por parte de España

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig han presentado una denuncia ante la Comisión Europea en la que acusan al Reino de España de incumplir la ley de amnistía pese al reciente aval otorgado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La iniciativa ha sido impulsada por su abogado, Gonzalo Boye, mediante un escrito remitido a la Secretaría General de la Comisión Europea en el que solicita una actuación urgente de las instituciones comunitarias.

Denuncian retrasos en la aplicación de la amnistía

Según el documento, los denunciantes consideran que se ha producido una suspensión de facto de la aplicación de la ley de amnistía al reabrirse un trámite de alegaciones que califican de innecesario tras la sentencia del TJUE.

Boye sostiene que esta actuación contraviene el pronunciamiento del tribunal europeo y retrasa la ejecución efectiva de la norma aprobada por las Cortes españolas.

Además, reclama la intervención de la Comisión Europea por la incidencia que esta situación tendría sobre las medidas cautelares que continúan vigentes y que, según expone el escrito, afectan a los denunciantes por un importe superior a los 9,5 millones de euros.

Críticas al Tribunal de Cuentas

La denuncia hace referencia a una providencia emitida esta semana por el Tribunal de Cuentas, en la que el órgano recoge las consideraciones expresadas por el TJUE sobre la ley de amnistía.

Sin embargo, Puigdemont, Comín y Puig consideran que el tribunal evitó aplicar de forma inmediata la norma al conceder un nuevo plazo de diez días a las partes para presentar alegaciones.

A juicio de los denunciantes, esta decisión supone una demora injustificada en la ejecución de la sentencia europea y en la aplicación de la amnistía.

Alegan vulneración del principio de cooperación leal

El escrito también sostiene que la actuación del Tribunal de Cuentas vulnera el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea, que establece el principio de cooperación leal entre los Estados miembros y las instituciones comunitarias.

Según la denuncia, los Estados deben evitar que sus órganos adopten decisiones que puedan poner en riesgo los objetivos de la Unión o dificultar la aplicación de las resoluciones dictadas por el TJUE. "El incumplimiento deliberado de una sentencia del Tribunal de Justicia por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, acompañado de su tergiversación pública mediante una nota de prensa oficial, afecta al valor del Estado de Derecho en que la Unión se fundamenta", señala el documento remitido a Bruselas.

Solicitan una actuación urgente de Bruselas

Los tres dirigentes independentistas consideran que la Comisión Europea debe intervenir para garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia del TJUE y la correcta aplicación de la ley de amnistía.

La denuncia llega apenas unos días después de que el tribunal europeo concluyese que la norma española no vulnera la legislación comunitaria en materia de terrorismo ni la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, un fallo que los impulsores de la amnistía interpretan como un respaldo a la legalidad de la medida.