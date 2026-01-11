Feijóo promete reformar el suplicatorio: "Mi Gobierno no amnistiará al sanchismo"

Feijóo y Alfonso Rueda durante el acto de clausura de la XXVIII Interparlamentaria del PP en A Coruña este domingo.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunció este domingo en A Coruña que, si llega al Gobierno, reformará la ley que regula el suplicatorio para que su concesión no implique impunidad para políticos. "La historia no amnistiará al sanchismo y mi Gobierno tampoco. Regeneración democrática es nuestro primer compromiso", declaró durante la clausura de la XXVIII Interparlamentaria del PP en el Palexco, ante cerca de 4.000 personas.

Feijóo subrayó que actualmente el suplicatorio puede ser usado para "esquivar la justicia" y garantizar el sobreseimiento de causas, algo que su Ejecutivo pretende evitar. "Ningún político puede tener derecho a usar el suplicatorio para librarse de la justicia. Ningún político puede tener derecho a asegurarse la impunidad", sentenció, recibiendo aplausos de los asistentes.

Garantizar la justicia y la transparencia

El presidente del PP explicó que su reforma del suplicatorio buscará asegurar que ningún delito pueda archivarse por esta vía, y que la figura no sirva para proteger a quien incumpla la ley. "Nadie imaginó lo que el señor Sánchez está llegando a hacer y yo voy a garantizar que nadie nunca pueda volver a hacerlo", afirmó, al tiempo que criticó la transformación del poder político en impunidad durante el Gobierno socialista.

Unidad frente a la arbitrariedad

Aunque la intervención de Feijóo estuvo centrada en la reforma judicial, el líder popular defendió también la unidad del partido frente al Ejecutivo central. Destacó la importancia de que el PP llegue al Gobierno para proteger la igualdad y la estabilidad de las instituciones, y criticó que el presidente Pedro Sánchez se deje "chantajear vilmente" por otros partidos en la gestión de la financiación autonómica y otras políticas de Estado.

Feijóo concluyó su intervención con un mensaje directo: "¡Es indispensable, imprescindible, urgentísimo! Cuanto más boicotee Sánchez a las Comunidades Autónomas, más habrá que trabajar para que esto se acabe cuanto antes".