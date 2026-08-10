Las consultas por noticias falsas y bulos se disparan un 175% en tres años en el 017 de ciberseguridad

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, presenta un avance de las consultas que la ciudadanía ha realizado entre enero y junio de este año al servicio 017 "Tu ayuda en Ciberseguridad"

Datos destacados 95.064 consultas atendió el 017 en el primer semestre de 2026.

+175% aumentaron las consultas sobre noticias falsas y bulos desde 2023.

Cerca de 3.000 consultas fueron por falsas inversiones y criptomonedas.

7 veces más consultas sobre estos fraudes que en todo 2022.

17% de las consultas de menores estuvieron relacionadas con sextorsión.

Las consultas relacionadas con noticias falsas y bulos han aumentado un 175% respecto a 2023 a través del servicio 017 "Tu Ayuda en Ciberseguridad", según los datos correspondientes al primer semestre de 2026 difundidos este lunes.

El incremento se produce en un contexto de fuerte crecimiento de la demanda de este servicio gratuito, gestionado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), que durante los seis primeros meses del año atendió 95.064 consultas de ciudadanos, empresas y menores sobre dudas, incidentes y riesgos relacionados con la ciberseguridad.

La cifra supone casi el doble de las 49.599 consultas registradas en el mismo periodo de 2025 y se aproxima al total contabilizado durante todo 2024, cuando el servicio alcanzó las 98.546.

Las estafas, la principal preocupación

Entre los ciudadanos, las consultas más frecuentes son las relacionadas con estafas en las que los ciberdelincuentes suplantan la identidad de una entidad legítima o de una persona de confianza para intentar conseguir información mediante llamadas telefónicas ('vishing'), SMS ('smishing') o correos electrónicos ('phishing'). Estas consultas representan el 40% del total. Le siguen las compras fraudulentas, que suponen el 13%, y la suplantación de identidad, con un 9,5%.

También destaca el incremento de las consultas relacionadas con falsas inversiones y criptomonedas. Durante el primer semestre se registraron cerca de 3.000, siete veces más que todas las contabilizadas por este motivo durante 2022. Las consultas sobre fraudes bancarios, por su parte, se han multiplicado por cuatro desde entonces.

Aumentan también las consultas entre los menores

Entre los menores, las consultas más habituales están relacionadas con la privacidad y la reputación 'online', que representan el 17,5% del total. Sin embargo, las consultas sobre sextorsión alcanzan ya el 17%, prácticamente el mismo porcentaje que las relacionadas con privacidad y reputación online.

La sextorsión consiste en el chantaje mediante la amenaza de publicar fotografías o vídeos íntimos para exigir dinero, más contenido sexual o determinados favores. La suplantación de identidad representa el 10,7% de las consultas realizadas por menores, mientras que el ciberacoso supone el 5% y se sitúa como el quinto motivo de consulta más habitual.

En el caso de las empresas, las estafas mediante suplantación de una entidad o persona de confianza representan el 30,6% de las consultas. Le siguen la suplantación de identidad de la propia compañía, con un 20%, y el denominado fraude del CEO, con un 9,8%, en el que el atacante se hace pasar por un alto cargo de la empresa.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha señalado que el aumento de las consultas responde, en parte, a un mayor conocimiento del servicio y a una mayor concienciación de los usuarios, aunque también refleja la aparición de nuevas formas de delito vinculadas al avance de la sociedad digital.

El prefijo 400 para las llamadas comerciales

A partir del 17 de octubre, las llamadas comerciales deberán utilizar números que comiencen por el prefijo 400, una medida destinada a facilitar que los usuarios puedan identificar este tipo de comunicaciones y contribuir a reducir el fraude telefónico.

Estos números tendrán nueve dígitos y serán de uso exclusivamente comercial. Además, se tratará de llamadas unidireccionales: los usuarios podrán recibirlas, pero no devolverlas.

Los operadores estarán obligados a bloquear las llamadas comerciales que no utilicen la numeración 400, con el objetivo de evitar que empresas o estafadores recurran a otros números para realizar campañas comerciales no autorizadas o intentar engañar a los usuarios.