Recomendaciones de ciberseguridad antes de irte de vacaciones para evitar fraudes, robos de datos y ciberataques

Estos son cinco consejos de ciberseguiridad para evitar fraudes, robos de datos y ciberataques durante las vacaciones.

Con la llegada del verano y el aumento de los desplazamientos, también crecen los intentos de fraude y los ciberataques dirigidos a los viajeros. Antes de hacer la maleta o comprobar que toda la documentación está en regla, los expertos recuerdan la importancia de dedicar unos minutos a revisar la seguridad digital de los dispositivos.

La empresa especializada en ciberseguridad DLTCode ha elaborado una serie de recomendaciones para reducir los riesgos antes de iniciar un viaje y proteger tanto la información personal como las cuentas bancarias y los dispositivos móviles.

1. Actualiza todos tus dispositivos

Antes de salir de vacaciones conviene instalar las últimas actualizaciones disponibles en el móvil, el ordenador o la tableta. Estas versiones suelen corregir vulnerabilidades de seguridad que podrían ser aprovechadas por ciberdelincuentes.

2. Haz una copia de seguridad

Guardar fotografías, documentos y archivos importantes en la nube o en un disco duro externo permite recuperarlos si el dispositivo se pierde, es robado o sufre una avería durante el viaje.

3. Revisa tus contraseñas y utiliza un gestor

Los expertos recomiendan utilizar una contraseña diferente para cada servicio y comprobar que se tiene acceso a todas las cuentas antes de viajar. Un gestor de contraseñas puede facilitar el almacenamiento seguro de las credenciales.

4. Activa la autenticación en dos pasos

La verificación en dos factores añade una capa extra de seguridad y dificulta que terceros puedan acceder a cuentas bancarias, redes sociales o aplicaciones, incluso aunque consigan la contraseña.

5. Configura la localización y el borrado remoto del móvil

En caso de pérdida o robo del teléfono, estas funciones permiten localizar el dispositivo o eliminar a distancia toda la información almacenada para evitar que caiga en manos de terceros.

Otras recomendaciones durante las vacaciones

Además de estas medidas, DLTCode aconseja desconfiar de mensajes urgentes o sospechosos, evitar conectarse a redes wifi públicas para realizar operaciones sensibles y no publicar fotografías del viaje en tiempo real en redes sociales, ya que pueden revelar información útil para los ciberdelincuentes.

El CEO de la compañía, Fernando Mairata, recuerda que "la mayoría de los incidentes de seguridad se producen por pequeños descuidos y no por grandes fallos tecnológicos", por lo que insiste en que "la prevención es la herramienta más eficaz que tenemos para luchar contra los ciberdelincuentes".

Según la empresa, incorporar estos hábitos antes de viajar puede reducir considerablemente el riesgo de sufrir robos de información, fraudes o accesos no autorizados durante las vacaciones.