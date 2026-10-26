Consumo abre expediente a una plataforma por mantener anuncios de alquiler turístico en territorios palestinos ocupados.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha abierto un expediente sancionador contra una plataforma de servicios turísticos que opera en todo el territorio nacional por mantener anuncios de alojamientos en territorios palestinos ocupados por Israel.

La investigación detectó alrededor de un centenar dcuale anuncios, repartidos por localidades que corresponden a más de 200 códigos postales de asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado. Estas zonas figuran en una relación publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en diciembre.

Multas de hasta 100.000 euros

Consumo considera que la publicidad de estos alojamientos podría constituir una práctica ilícita. Si la infracción se califica como grave y concurren circunstancias agravantes, la plataforma podría recibir una multa de hasta 100.000 euros o de entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

La actuación se apoya en el artículo 4 del real decreto-ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, que considera ilícita la publicidad de bienes procedentes de asentamientos israelíes o de servicios prestados en ellos, situados en territorios palestinos ocupados.

Tres requerimientos para retirar los anuncios

Según el Ministerio, se requirió a siete plataformas multinacionales que retiraran los anuncios o bloquearan el acceso a ellos. Seis de las siete empresas atendieron la petición, mientras que una mantuvo las ofertas pese a recibir tres requerimientos.

La actuación se enmarca en las investigaciones de Consumo sobre empresas vinculadas a la ocupación israelí. El departamento también ha tenido en cuenta un informe de Naciones Unidas sobre compañías relacionadas con esta situación y, en julio de 2026, ya había solicitado la retirada de otros anuncios.