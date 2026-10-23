Netanyahu ordena demoler "barrios" en Cisjordania tras un ataque en que el murieron dos soldados de Israel

La muerte de dos soldados de Israel en un tiroteo con dos palestinos —que han corrido idéntica suerte— ha desatado una vez más la ira de Netanyahu, que ha ordenado el cierre inmediato de la ciudad de Hebrón mientras calibra si extender la medida a toda la región de Cisjordania.

A cuatro días de las elecciones en Israel, Netanyahu ha garantizado que sus tropas seguirán "persiguiendo a los terroristas de Hamás en todo momento y en todo lugar", como prueba el hecho de que se llevarán a cabo —según él mismo ha anunciado— "oleadas de arrestos masivos".

Pero la orden del ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, de demoler esta misma tarde "una amplia hilera" de viviendas en las inmediaciones de la zona en la que tuvo lugar el tiroteo, Netanyahu todavía ha ido un paso más allá al anunciar que todo el barrio en el que residían sus autores será "destruido".

"Evacuaremos a los residentes, iremos casa por casa, retiraremos las armas que allí se encuentren y toda la infraestructura terrorista será desmantelada y destruida. Israel también eliminará las viviendas construidas sin permiso a lo largo de las carreteras en Cisjordania", ha incidido Netanyahu.

Además, ha anticipado que pronto se llevará a cabo "una operación de gran envergadura en Cisjordania, la mayor desde que Israel capturó el territorio en 1967", mientras ha elogiado a los colonos israelíes pese al rechazo de la comunidad internacional: "Son un modelo para el pueblo de Israel".