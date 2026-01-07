Publicada la ley que convertirá a Galicia en pionera en la venta de vapeadores y bebidas energéticas a menores

Este miércoles la Xunta de Galicia publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la Lei de Protección da Saúde das persoas menores e prevención das condutas aditivas, que convertirá a Galicia en "pionera" en la regulación de la venta y consumo de vapeadores y bebidas energéticas.

Con esta ley publicada los bebidas energéticas y los vapeadores quedan equiparados al tabaco y alcohol por lo que el consumo y venta de estos productos a menores de edad quedarán prohibidas.

A partir del 7 de marzo entra en vigor y quedará prohibida la venta de bebidas energéticas y vapeadores a menores de edad, equiparando estas sustancias al tabaco o alcohol. Esto hará que Galicia sea la primera comunidad autónoma que lo haga en España.

La ley publicada en el DOG no solo abarca las bebidas energéticas y vapeadores sino que también aquellos productos sin sustancias, como tecnología o juegos, que puedan crear adicción en los jóvenes.

Desde la Xunta inciden que los cigarros electrónicos contienen elementos tóxicos aún sin ser nicotina que pueden causar adicción en los más jóvenes. Estos cigarrillos son la puerta de entrada de menores al tabaquismo.

La Xunta considera bebidas energéticas aquellas que contienen 32 mg o más de cafeína por cada 100 ml por lo que los establecimientos deberán situarlos en un espacio separado y diferenciado al de los refrescos.

Multas y prevención

Las multas para los menores que consuman bebidas energéticas pueden ir desde los 200 hasta los 500 euros mientras que para aquellos adultos que compren vapeadores o bebidas energéticas a menores podrán verse sancionados con multas desde 3.000 hasta 15.000 euros.

Como novedad esta ley da la posibilidad de sustituir las sanciones por la participación en programas preventivos o asistenciales

Para garantizar la coordinación institucional, se creará una comisión en materia de prevención de las adicciones en Galicia que estará integrada por responsables de las áreas de la Xunta competentes en materia de sanidad, educación, juego, juventud y protección de la infancia, además de las administraciones locales y entidades sociales que realizan su labor en el ámbito de la prevención de las adicciones, con los que se prevé firmar convenios de colaboración.