La convocatoria de “Blocus” se salda con escasa afluencia y un gran dispositivo policial

Un férreo despliegue policial y el blindaje preventivo de las zonas comerciales frustraron esta tarde las movilizaciones convocadas por la plataforma juvenil “Blocus” en las principales capitales españolas.

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona han hecho entre las 16 horas hasta las 19.30 de ayer unas 1.000 identificaciones en el marco del dispositivo policial ante la convocatoria de “Blocus” en el centro de Barcelona.

Asimismo, han levantado 63 actas para requisar objetos “susceptibles de ser usados en la movilización”, según ha informado la policía catalana en un comunicado. El dispositivo de los Mossos ha consistido en vehículos policiales en el centro de Barcelona y en patrullas a pie, que han recorrido la zona en busca de indicios sobre la convocatoria.

Por otra parte, la Policía Nacional ha detenido en Valencia a un menor que distribuía permisos de “Blocus” para entrar en aplicaciones y chats donde se llama a secundar actos vandálicos coincidiendo con la noche de Halloween. El menor guarda relación con “Blocus VLC” y es el quinto detenido por la Policía Nacional por promover los pillajes y sabotajes entre jóvenes, según han informado fuentes policiales.

El fenómeno cobró gran relevancia en España tras los fuertes disturbios, quema de mobiliario y saqueos de tiendas de lujo ocurridos en el centro de Barcelona el pasado 24 de octubre, en un movimiento inspirado por las protestas violentas en Francia.

A raíz de estos incidentes, la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra iniciaron una ofensiva tecnológica y judicial que ha dado lugar a una oleada de detenciones en todo el país, incluyendo al presunto fundador de “Blocus España” en Picanya (Valencia), así como a los administradores de cuentas locales en ciudades como Bilbao, Málaga y Lleida.

Inicio de la investigación

La investigación se inició a raíz de un vídeo difundido en redes en el que un encapuchado llamaba a otros jóvenes a secundar los sabotajes, a imitación de lo que había ocurrido previamente en Francia, ya que, decía, con las “protestas pacíficas no les hacían ni puto caso”. “No tenemos posibilidad de conseguir una vivienda digna, ni siquiera tenemos una buena sanidad, los centros escolares cada vez más jodidos. Y ellos riéndose en nuestras caras para luego hacer lo que quieren con nuestro dinero”, decía este encapuchado, que subrayaba que el movimiento no simpatizaba con ningún partido político. La Guardia Civil señaló que el arrestado en Picanya tenía como objetivo “dirigir los saqueos en tiempo real” en comercios de varias ciudades que consideraba accesibles ayer.

Además de su canal en Telegram, “Blocus” capta a seguidores con vídeos en TikTok y carteles con inteligencia artificial y códigos QR, desde donde los interesados son derivados a grupos de WhatsApp y, posteriormente, a canales privados.

En otra operación, la Guardia Civil también detuvo en Santa Cruz de Tenerife a dos jóvenes, uno de ellos menor de 16 años, acusados de la promoción de actos vandálicos.