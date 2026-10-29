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Ourense se suma este viernes a las movilizaciones de Alianza pola Vivenda ante la Subdelegación del Gobierno

"EMERGENCIA HABITACIONAL"

La plataforma ourensana convoca un acto a las 20.00 horas frente a la sede estatal para exigir soluciones a la "emergencia habitacional" y reclamar el fin del negocio con el derecho a techo

Cientos de personas durante una manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda, a 3 de octubre de 2026, en Vigo
Cientos de personas durante una manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda, a 3 de octubre de 2026, en Vigo | Europa Press

Alianza Pola Vivenda ha convocado una manifestación para este viernes en las ciudades de Vigo y de Ourense con el objetivo de "defender el derecho a una vivienda digna".

Bajo el lema "Por el derecho a techo", la protesta partirá a las 19.00 horas desde la farola de Urzaiz de Vigo, como antesala de la huelga general convocada el 11 de noviembre.

La asociación exige respuestas y medidas reales ante la "emergencia habitacional", con reivindicaciones dirigidas tanto a la Xunta de Galicia como al Ayuntamiento de Vigo.

"Porque la vivienda es un derecho, no un privilegio. Por el derecho a techo. Por una vivienda digna para todos", sentencian en sus redes sociales.

Además, en Ourense, la plataforma ourensana de Alianza pola Vivenda ha convocado una concentración a las 20.00 horas ante la Subdelegación del Gobierno en Ourense para "acabar con el negocio de la vivienda".

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