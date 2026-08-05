Una cuarta patera llega a Baleares con 26 migrantes
DOS MUERTOS
Rescatan a 26 personas al sureste de Mallorca en la cuarta patera del día en Baleares, tras una jornada en la que se han localizado dos migrantes muertos cerca de Cabrera.
Al menos 26 migrantes de origen subsahariano han sido rescatadas a unas 42 millas al sureste de la isla de Mallorca, en la que es la cuarta patera que llega este martes a Baleares, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno, con datos actualizados a las 21.42 horas.
Han intervenido efectivos de Salvamento Marítimo, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), la Guardia Civil del Puesto Principal de Santanyí y también agentes del Puesto de Felanitx.
Este pasado martes han localizado a dos migrantes muertos y han rescatado a otros 19, de los cuales tres han tenido que ser hospitalizados, que viajaban a bordo de una patera que ha naufragado y que ha sido localizada al sureste de Cabrera.
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