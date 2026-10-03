Cuatro marchas toman Madrid y apuntan a una huelga general: “Ahora sí empieza la legislatura de la vivienda”

Numerosas personas sostienen una pancarta con lema 'Hacia la huelga general' durante la manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda

Cuatro columnas de manifestantes han partido este sábado desde distintos puntos de Madrid para confluir en Cibeles en una protesta por la crisis de la vivienda. La movilización, convocada por el Sindicato de Inquilinas bajo el lema ‘Hacia la huelga general’, se celebra un día después de que el Congreso rechazase los dos reales decretos de vivienda del Gobierno.

Las marchas comenzaron alrededor de las 12:00 horas desde cuatro puntos de la capital. La columna norte salió de la Glorieta Emilio Castelar para recorrer el Paseo de la Castellana; la sur partió de Atocha por el Paseo del Prado; la del este comenzó en el Hospital Princesa y avanzó por Diego de León y el eje Serrano-Alcalá; mientras que la oeste salió de Plaza de España para recorrer Gran Vía y Alcalá.

Todas ellas tienen como punto de encuentro la fuente de Cibeles.

Tras el desahucio de Maricarmen y el rechazo de los decretos

La protesta se produce después del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que fue desalojada de su vivienda en el barrio madrileño del Retiro, y tras el rechazo del Congreso a los decretos aprobados por el Consejo de Ministros, que recibieron los votos en contra de PP, Vox y Junts.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ha asegurado que la organización prevé que la huelga general por la vivienda llegue “pronto” y ha afirmado que ya mantiene conversaciones con los sindicatos mayoritarios.

“Gobierne quien gobierne”, ha señalado Racu, el movimiento no está dispuesto a tolerar otros cuatro años sin abordar el problema de la vivienda. La portavoz considera que “ahora sí empieza la legislatura de la vivienda”.

Protestas en unas 50 localidades

La movilización de Madrid forma parte de las manifestaciones convocadas en alrededor de 50 localidades españolas, que cuentan también con el respaldo de Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT).

Ambos sindicatos habían pedido la participación ciudadana después de la votación del Congreso. “La votación del Congreso instala al país en una situación de bloqueo político y alimenta una indignación social de enorme magnitud. Ante ello, la respuesta que procede es la movilización”, señalaron en un comunicado conjunto.

CC.OO. y UGT reunirán además a sus órganos de dirección para analizar las consecuencias del rechazo parlamentario y estudiar una estrategia conjunta con movimientos sociales, vecinales, organizaciones de inquilinos y otros sindicatos.