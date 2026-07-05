Cuatro muertos, entre ellos dos menores, en un accidente en la A-67 en Palencia

Cuatro personas de una misma familia, entre ellos dos menores de 17 y 14 años, han fallecido y una niña de nueve años ha resultado herida grave este domingo tras la salida de vía de un vehículo en el kilómetro 83 de la A-67, en el término municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia), según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

El accidente ha tenido sobre las 16.20 horas, en la mencionada vía, sentido decreciente, y ha consistido en una salida de vía del turismo, que ha dado varias vueltas de campana y en el que han quedado atrapados los ocupantes.

El 1-1-2 Castilla y León ha avisado del suceso ha Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico, un equipo médico del centro de salud y un helicóptero medicalizado.

En el lugar, la Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento de cuatro personas, de 48, 45, 17 y 14 años, y una menor de nueve años herida de gravedad, quien ha sido trasladada en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Burgos.

Según ha precisado la Subdelegación del Gobierno, la familia era natural de Valladolid y la principal hipótesis sobre la causa del siniestro, según las primeras manifestaciones de testigos, es una posible somnolencia del conductor.

El accidente ha provocado el corte del carril izquierdo en el kilómetro 83 de la A-67, sentido decreciente, según recoge la Dirección General de Tráfico (DGT).