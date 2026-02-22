Cuatro personas detenidas en Barcelona en un encuentro de therians
NUEVA TRIBU
Los detenidos están acusados de desórdenes públicos en la ciudad condal tras el evento que congregó a más de 3.000 personas
Cuatro personas, entre ellas tres menores de edad, fueron detenidas este sábado en Barcelona por desórdenes públicos tras la reunión de therians en el Arco del Triunfo de la ciudad.
De acuerdo con los Mossos d´Esquadra se congregaron 3.000 personas en dicho lugar provocando que la Guàrdia Urbana tuviera que solicitar el apoyo de los Mossos para desalojar dicha concentración.
Esta situación de desalojo provocó altercados que acabaron con tres chicas menores de edad detenidas y otra persona tras incidentes con la policía donde hubo lanzamiento de objetos como botellas.
Por el momento se desconoce si los detenidos se identifican como therians o no.
Therians en Ourense
En Ourense también hubo convocada una concentración de esta tribu social en el Parque de San Lázaro donde no se registraron incidentes.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último