David Sánchez declara que la Oficina de Artes Escénicas no era un despacho "con ventanilla o un edificio físico"

David Sánchez Pérez-Castejón ha declarado este jueves ante el tribunal que la Oficina de Artes Escénicas que él dirigía en la Diputación de Badajoz "no era entendido como una oficina con ventanilla o un edificio físico", y ha señalado que él se enteró del cambio de denominación de su puesto a jefe de este servicio "cuando ya se había realizado".

David Sánchez, que sólo ha respondido a las preguntas de su abogado, ha declarado durante poco más de diez minutos ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz que le juzga como investigado por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017, primero como coordinador de actividades de los conservatorios, y posteriormente como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

En su intervención, el hermano de Pedro Sánchez ha explicado que cuando entró a trabajar en la Diputación de Badajoz inicialmente se le habilitó un despacho en el conservatorio, pero "ese durante el periodo de la pandemia, se utilizó para distintas actividades".

Posteriormente, cuando regresó de una excedencia "este mismo despacho estaba ocupado por una compañera", y entre 2023 y 2024 hizo "uso de despachos comunes, espacios comunes, despachos habilitados y herramientas de trabajo", hasta que "posteriormente hay una reubicación en otro espacio común, dentro de las dependencias de servicios centrales", situado en la Plaza de España de Badajoz.

Respecto a la ubicación de la Oficina de Artes Escénicas, David Sánchez ha señalado que ésta "no era entendido como una oficina con ventanilla o un edificio físico", y ante cuestiones de su abogado, ha confirmado que era una categoría administrativa.

A preguntas de Emilio Cortés, David Sánchez ha explicado que se enteró del cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo, de coordinador de las actividades de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, "cuando ya se había realizado", y ha considerado que esta modificación "se produjo por la evolución natural de las actividades que ya se venían realizando", y por tanto "vino a responder a esa evolución". En cualquier caso, a pesar de ese cambio de denominación de su puesto, Sánchez ha asegurado que seguía recibiendo el mismo salario que con el puesto anterior.

No pidió el cambio de denominación

En respuesta a su defensa, Sánchez ha negado que él solicitara ni que decidiera el cambio de denominación de su plaza, y respecto a la desaparición, en la nueva plaza, de la I de incompatibilidad que sí aparecía en el contrato original, ha rechazado que tuviera nada que ver.

En ese sentido, y sobre la posibilidad de compatibilizar su puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas con otra actividad privada, David Sánchez ha relatado que "en una ocasión una orquesta portuguesa estaba interesada en contactar e integrar dentro de su formación a alumnos egresados o incluso profesores del conservatorio".

Ante esta propuesta, envió una petición a sus superiores para su participación en estas actividades, a la que su directora de área, Emilia Parejo, le "contestó negativamente y ahí quedó el asunto".

Durante su declaración, Sánchez ha relatado que todas las actividades que realizaban dentro de la Oficina de Artes Escénicas "se marcaban dentro de la actividad institucional propia de la Diputación" de Badajoz, y por tanto "eran publicitadas con los logotipos" de la institución.

"Había expedientes, controles de gasto, relaciones institucionales", por lo que el exjefe de la Oficina de Artes Escénicas ha aseverado que no podía "ser una actividad privada" suya.

Respecto a la relación entre los dos conservatorios de música de Badajoz, del que él coordinaba las actividades, y el programa "Ópera Joven", el hermano del presidente del Gobierno ha explicado que "conectaba con alumnos, egresados, profesores, el departamento de canto, coro, orquestas, conjuntos instrumentales", de tal forma que "no era lo mismo que los conservatorios, pero estaba conectado funcionalmente" con estos centros.

Además, el programa "Ópera Joven" "se enmarcaba dentro del paraguas administrativo que representaba la Oficina de Artes Escénicas", que según ha añadido Sánchez, también desarrollaba otra serie de actividades culturales, entre las que ha citado talleres vocales, talleres de creación teatral o proyectos expositivos en colaboración con museos.

Plaza de Luis Carrero

En cuanto a su relación con Luis Carrero, también contratado en la Diputación de Badajoz en 2023 y 2024, David Sánchez ha confirmado que mantienen "amistad con él desde hace bastante tiempo", y ha explicado que antes de 2023 habían colaborado, aunque no a través de una relación laboral, ya que él le "ayudaba en redactar mejor" sus ideas.

Sánchez ha relatado que Carrero era una persona "muy interesada en los proyectos culturales" y le ayudaba en los asuntos en los que él estaba trabajando, a través de una "colaboración desinteresada absolutamente".

En el interrogatorio, el abogado ha abordado un correo electrónico que David Sánchez le envió a Luis Carrero antes de que le adjudicaran la plaza, en la que le señalaba que cuando se incorporara a ese puesto pasaría una semana en Badajoz para acompañarle, un mail que ha achacado a "un malentendido".

Sánchez ha relatado que en septiembre de 2023 empezó a "escuchar en los pasillos de diputación que se va a crear un refuerzo en el área de Cultura", una información que trasladó a Luis Carrero para que estuviese "atento" por si le interesaba.

Dos meses después, le dijeron que la plaza ya estaba, por lo que "el malentendido es que yo confundí que la plaza estaba publicada con la adjudicación de la plaza", ha relatado Sánchez, quien ha añadido que en ese mismo correo, el propio Luis Carrero le corrigió aclarándole que "no tiene noticia ni calendario, y ahí queda".

Sobre la tramitación de esa plaza, Sánchez ha asegurado que no tenía "capacidad de decidir nada", ni tampoco tenía "información administrativa sobre el estado de ese procedimiento".

Sánchez ha asegurado desconocer las funciones de Luis Carrero en su puesto de jefe de sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, aunque sí ha confirmado que le "consta" que él realizaba su trabajo con regularidad.

Finalmente, el abogado le ha preguntado por las críticas sobre que Carrero realizaba el trabajo de Sánchez, respecto de lo que este último ha señalado que es "una persona muy válida", pero su actividad de dirección de orquesta "requiere de una formación técnica" que Carrero no tiene: "Luis es una persona muy talentosa, pero no puede hacer mi trabajo", ha concluido.