El Defensor del Pueblo lleva al Tribunal Constitucional la "ley de nietos"

El Defensor del Pueblo, institución que dirige Ángel Gabilondo, ha interpuesto este viernes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para frenar la decisión del Tribunal Supremo (TS) que suspende el derecho al voto de las personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática, conocida como "ley de nietos".

En su escrito, solicita la adopción de medidas cautelarísimas para proteger el derecho al sufragio activo de los 163.020 afectados de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. El pasado 12 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ratificó el bloqueo cautelar de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), desestimando así las peticiones de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, que alertaban de la "imposibilidad material" de revisar los casi 170.000 expedientes antes de la cita con las urnas.

Gabilondo ha dado este paso tras recibir múltiples peticiones ciudadanas e institucionales, y mantenerse firme en su postura contra esta exclusión. Días atrás, el defensor subrayó que la condición de ciudadano lleva intrínseco el derecho democrático: "Si eres español, tienes derecho al voto", zanjó, advirtiendo de que no se pueden abrir "caminos imposibles" para cuestionar "quiénes son verdaderamente españoles".