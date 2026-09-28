El delegado del Gobierno en Ceuta anuncia su intención de "no seguir en el cargo" tras la entrada masiva de migrantes

El Gobierno central prepara la sustitución de Miguel Ángel Pérez Triano como delegado del Gobierno en Ceuta, después de que este haya comunicado su deseo de no continuar en el cargo, cuando se cumplen dos meses de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

Fuentes de Moncloa han confirmado que el Ejecutivo está ultimando el relevo de su máximo representante en Ceuta, quien trasladó hace unos días su decisión de abandonar el puesto.

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La Audiencia Nacional tomará declaración a dos testigos

En el marco de estas diligencias, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón tiene previsto tomar declaración esta semana al antiguo jefe de gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz, y al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Ambos comparecerán en calidad de testigos dentro de la investigación abierta sobre los hechos. Por el momento, no ha trascendido quién sustituirá a Pérez Triano al frente de la Delegación del Gobierno ni la fecha en la que se hará efectivo su relevo.