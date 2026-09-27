La Policía desaloja el asentamiento de los alrededores de la desaladora de Ceuta y reagrupa a varios inmigrantes

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han desalojado esta mañana a varias decenas de inmigrantes que se encontraban en los asentamientos de los alrededores de la planta desaladora de Ceuta, contigua a la playa de El Trampolín.

Está previsto que sean trasladados a los terrenos de la antigua fábrica de Guano hasta que se creen los espacios habitacionales necesarios para su ubicación.

Fuentes policiales han confirmado que, en el marco de este operativo en el que participan en torno a 350 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, se está procediendo a levantar los asentamientos de inmigrantes que se encuentran en la zona hasta el espigón que limita la instalación con el mar, así como los que se han creado en los espacios entre los bloques de hormigón del mismo.

Según la Policía, esta acción tiene una doble finalidad: por un lado responder a la demanda de garantizar la seguridad en un potencial acceso a la citada instalación y a la desalinizadora en su zona norte, y por otro evitar la situación de riesgo para la integridad física de los propios migrantes que se encuentran ubicados en los espacios que hay entre los citados bloques y en la zona del propio espigón, donde cualquier caída puede generar lesiones graves en los mismos e incluso riesgo para su vida.

"Esta circunstancia se puede agravar con la llegada de temporales con lluvia que incremente la humedad y haga intransitable la zona", han explicado dichas fuentes.

Vallado perimetral y despliegue de la UIP

Además, en las próximas horas se va a proceder al vallado perimetral de la zona, dando también cumplimiento a una petición cursada recientemente por la Consejería de Medio Ambiente. El operativo ha contado, también, con el apoyo de medios aéreos, perteneciendo la mayoría de los agentes a la Unidad de Intervención Policial, que ha desplegado seis compañías hasta alcanzar los 300 efectivos.

La planta desaladora, que separa las playas del Trampolín y de Benítez, es la encargada de suministrar agua corriente a la Ciudad Autónoma de Ceuta, sustituyendo así —salvo momentos puntuales por paradas técnicas— a los dos pantanos de los que dispone habitualmente Ceuta.