La delincuencia se incrementa un 60% desde agosto en Ceuta

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, confirmó que la delincuencia se ha incrementado un 60% en Ceuta desde la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio. Así, sesde agosto, las infracciones han subido un 60% en comparación con el mes de agosto y septiembre del año pasado. Así lo manifestó Del Río en una entrevista en Canal Sur radio. En previsión de este “posible incremento exponencial de la delincuencia” en la ciudad autónoma, el TSJA reforzó los juzgados allí. Concretamente, el número 4 -con competencias en violencia sobre la mujer- tiene ya duplicada la plantilla judicial.

Preguntado sobre si será necesario un nuevo refuerzo de efectivos, Lorenzo del Río apuntó que el “problema” de Ceuta no es ahora mismo judicial sino “humanitario, social y político” y “en ese tema, la Justicia no puede entrar para resolverlo”.

“Situación insoportable”

Desde el ámbito judicial, la fiscal superior de Andalucía, así como de Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, trasladó un mensaje de “solidaridad con la ciudad de Ceuta, porque está atravesando una situación difícil, compleja, insoportable tras el asalto masivo de personas en su frontera” que se produjo a finales del pasado mes de julio. Los ceutíes llevan así “más de mes y medio”, subrayó la fiscal antes de poner de relieve que dicha ciudad autónoma española “no tiene ni capacidad para soportar este problema ni, además, es la que tiene que resolverse”. Dicho esto, Tárrago manifestó que “es necesaria una decisión rápida, urgente, del Gobierno, de organismos internacionales y de acuerdos internacionales”.

Varios sindicatos de la Policía Nacional valoraron que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hubiera cuantificado en 37 las diligencias previas abiertas por delitos de agresión sexual en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio, lo que en su opinión no permite que se siga hablando de inseguridad subjetiva por parte del Gobierno. En un comunicado, Jupol reclamó que la seguridad en Ceuta “deje de gestionarse a golpe de crisis” y abogó por una mejor planificación mediante un “refuerzo urgente de las plantillas y de las unidades especializadas” de la Policía Nacional.

El sindicato se refirió al dato facilitado por el CGPJ sobre las 37 agresiones sexuales, de las que 14 son menores de edad. “No estamos hablando de estadística; el Gobierno no puede limitarse a tomar nota de los datos y hablar de inseguridad subjetiva”, sostuvo Jupol, en referencia al término usado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

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