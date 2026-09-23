DATOS DEL TSJA
La delincuencia se incrementa un 60% desde agosto en Ceuta
DATOS DEL TSJA
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, confirmó que la delincuencia se ha incrementado un 60% en Ceuta desde la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio. Así, sesde agosto, las infracciones han subido un 60% en comparación con el mes de agosto y septiembre del año pasado. Así lo manifestó Del Río en una entrevista en Canal Sur radio. En previsión de este “posible incremento exponencial de la delincuencia” en la ciudad autónoma, el TSJA reforzó los juzgados allí. Concretamente, el número 4 -con competencias en violencia sobre la mujer- tiene ya duplicada la plantilla judicial.
Preguntado sobre si será necesario un nuevo refuerzo de efectivos, Lorenzo del Río apuntó que el “problema” de Ceuta no es ahora mismo judicial sino “humanitario, social y político” y “en ese tema, la Justicia no puede entrar para resolverlo”.
Desde el ámbito judicial, la fiscal superior de Andalucía, así como de Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, trasladó un mensaje de “solidaridad con la ciudad de Ceuta, porque está atravesando una situación difícil, compleja, insoportable tras el asalto masivo de personas en su frontera” que se produjo a finales del pasado mes de julio. Los ceutíes llevan así “más de mes y medio”, subrayó la fiscal antes de poner de relieve que dicha ciudad autónoma española “no tiene ni capacidad para soportar este problema ni, además, es la que tiene que resolverse”. Dicho esto, Tárrago manifestó que “es necesaria una decisión rápida, urgente, del Gobierno, de organismos internacionales y de acuerdos internacionales”.
Varios sindicatos de la Policía Nacional valoraron que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hubiera cuantificado en 37 las diligencias previas abiertas por delitos de agresión sexual en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio, lo que en su opinión no permite que se siga hablando de inseguridad subjetiva por parte del Gobierno. En un comunicado, Jupol reclamó que la seguridad en Ceuta “deje de gestionarse a golpe de crisis” y abogó por una mejor planificación mediante un “refuerzo urgente de las plantillas y de las unidades especializadas” de la Policía Nacional.
El sindicato se refirió al dato facilitado por el CGPJ sobre las 37 agresiones sexuales, de las que 14 son menores de edad. “No estamos hablando de estadística; el Gobierno no puede limitarse a tomar nota de los datos y hablar de inseguridad subjetiva”, sostuvo Jupol, en referencia al término usado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El Gobierno reforzó el dispositivo de seguridad en la frontera de Ceuta con Marruecos ante la posibilidad de que se produzcan intentos de entrada irregular coincidiendo con el llamamiento difundido en redes sociales para hoy. Según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional incrementó el operativo con 75 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), mientras que la Guardia Civil reforzó la vigilancia con los tres pelotones del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) ya desplegados en la ciudad, que ampliaron sus servicios desde la noche de ayer.
En concreto, el refuerzo de la Guardia Civil supuso la incorporación de 120 agentes adicionales durante la noche y de otros 90 efectivos durante la jornada diurna, que se sumarán a la dotación habitual destinada al control fronterizo. Interior duplicó la capacidad operativa de los medios aéreos desplegados en la ciudad, con el empleo de dos drones y un helicóptero para reforzar las labores de vigilancia y seguimiento en la zona fronteriza.
El dispositivo extraordinario se activó después de que durante las últimas semanas hayan circulado por redes sociales y aplicaciones de mensajería distintos mensajes llamando a protagonizar nuevas entradas masivas en Ceuta y Melilla.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ya avanzó el lunes durante su visita a Ceuta que el Gobierno mantiene una “vigilancia constante” sobre este tipo de alertas y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado analizan de forma continua toda la información disponible para determinar el alcance real de la amenaza.
La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, mandó ayer “un mensaje de tranquilidad” a los ciudadanos y subrayó que se ha reforzado la presencia policial en la ciudad al detallar que “Melilla dispone actualmente de alrededor de 1.300 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DATOS DEL TSJA
La delincuencia se incrementa un 60% desde agosto en Ceuta
EXIGE EXPLICACIÓNES A RABAT
Sánchez admite en la CNN que el control fronterizo de Marruecos "falló" durante la crisis de Ceuta
PRESENCIA DE ISRAEL
El presidente de RTVE propondrá que España no participe en Eurovisión 2027
Lo último
PINGAS DE ORBALLO
A cita co espírito maligno
Lapsus
AMENAZA DE PROTESTAS
El campo español pide medidas para compensar el alza del gasóleo