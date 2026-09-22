Sánchez admite en la CNN que el control fronterizo de Marruecos "falló" durante la crisis de Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante un encuentro de la ONU, a 21 de septiembre de 2026

Durante una entrevista concedida a la cadena CNN en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció abiertamente que el mecanismo de control fronterizo de Marruecos "falló" durante la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta el pasado 30 de julio. En este contexto, Sánchez reveló que el Ejecutivo español ha reclamado a Rabat "acciones y respuestas", lo que supone un endurecimiento del tono respecto a sus intervenciones anteriores sobre la responsabilidad del país vecino.

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Gestión de la crisis y agilización de trámites

El jefe del Ejecutivo aseguró que las autoridades trabajan para devolver la normalidad a la ciudad autónoma respetando los derechos humanos. De las personas que accedieron de forma irregular, alrededor de 10.000 continúan en la urbe, mientras avanzan las devoluciones voluntarias y la filiación de adultos y menores no acompañados.

A pesar de la magnitud del episodio, el presidente volvió a sostener que no existían "evidencias claras" que permitieran prever un flujo de tal envergadura, respaldándose en los documentos de inteligencia desclasificados sobre las semanas previas al suceso.

Reproche a la insolidaridad de la Unión Europea

Sánchez volvió a recordar que Ceuta y Melilla constituyen la frontera sur de la Unión Europea y defendió que la soberanía española sobre ambos territorios es innegociable. Asimismo, lamentó la falta de respaldo comunitario durante la crisis, criticando la "insolidaridad" mostrada por diversos gobiernos europeos hacia España.