Denuncian el logo sexista de una peña taurina de Valencia con un toro "sometiendo sexualmente a una mujer"

Denuncian el logo sexista de una peña taurina de Sagunt con un toro "sometiendo sexualmente a una mujer"

La Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre ha denunciado la exhibición de una imagen sexista por parte de la peña taurina 'Un forat es un forat' durante las fiestas de Sagunt (Valencia). El colectivo critica que el diseño, presente en camisetas y otros elementos de la peña, represente a un toro sometiendo sexualmente a una mujer desnuda.

En un comunicado, la plataforma sostiene que este tipo de imágenes denigran a las mujeres y reclama al Ayuntamiento de Sagunt que revise los permisos concedidos a la peña, aclare si recibe financiación pública y adopte medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.

El Ayuntamiento plantea una mesa de trabajo

Fuentes municipales han señalado que la imagen ya no está expuesta en el recinto festivo y han explicado que corresponde al logotipo de la peña, utilizado también en camisetas y otros soportes.

Según el Ayuntamiento, el departamento de Igualdad tuvo conocimiento de la situación el pasado 23 de julio y trasladó, a través del área de Fiestas, la petición de retirar la imagen por considerarla contraria a los principios de igualdad y convivencia.

La peña respondió que el diseño estaba presente en distintos elementos y que necesitaba tiempo para buscar una solución. Como resultado, ambas partes acordaron crear una mesa de trabajo para evitar que este tipo de imágenes vuelvan a aparecer en futuras ediciones de las fiestas.

Rechazo de la Generalitat

Por su parte, la Dirección General de Igualdad de la Generalitat Valenciana expresó su rechazo a cualquier representación que denigre, cosifique o ridiculice a las mujeres y defendió que las fiestas populares deben ser espacios de respeto, igualdad y convivencia.

El organismo autonómico instó a la peña a retirar o rectificar la imagen como muestra de compromiso con los valores de igualdad y aseguró que continuará trabajando para erradicar cualquier manifestación de sexismo.