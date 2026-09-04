Vídeo | Denuncian la muerte violenta de una cría de delfín a manos de unos migrantes en una playa de Ceuta

Una cría de delfín mular, en la playa del Trampolín de Ceuta, donde una asociación ha denunciado su muerte violenta a manos de unos migrantes.

Una cría de delfín mular apareció muerta este viernes en la playa del Trampolín, en Ceuta, en unas circunstancias que la Asociación para la Defensa del Arbolado Urbano, la Biodiversidad y el Medio Ambiente (DAUBMA) considera una posible agresión. La organización ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil y ha solicitado que se abran diligencias para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

Según la versión aportada por la asociación, el animal llegó vivo y desorientado hasta la orilla, posiblemente debido a la niebla registrada en la zona. Posteriormente, varias personas lo habrían sacado del agua y manipulado.

DAUBMA asegura disponer de vídeos, fotografías y capturas difundidas en redes sociales en los que, según su interpretación, se observa cómo el cetáceo es "agarrado, sacado del agua a la fuerza y golpeado en la cabeza por un palo".

Las imágenes muestran inicialmente a la cría todavía con vida. En la grabación también se observa a varias personas manipulando al animal y, posteriormente, devolviéndolo al agua. Según los testimonios recogidos, en ese momento ya no presentaba signos de vida.

La organización sostiene además que el ejemplar presentaba sangre bajo uno de los ojos y que algunas de las personas presentes intentaron limpiar la zona. Todo este material ha sido puesto a disposición de la Guardia Civil para que pueda determinarse qué ocurrió y quiénes participaron en los hechos.

Piden identificar a los responsables

DAUBMA reclama a las autoridades que identifiquen a las personas que aparecen en las grabaciones, elaboren los correspondientes informes técnicos y, en caso de confirmarse la existencia de un delito, remitan las actuaciones a la Fiscalía de Medio Ambiente.

La asociación recuerda que el delfín mular (Tursiops truncatus) es una especie protegida y considera que, si se confirma que la muerte se produjo como consecuencia de una agresión, los hechos podrían tener relevancia penal por posible maltrato de un animal y por afectar a fauna protegida.

Por el momento, no consta una identificación formal de los presuntos responsables, por lo que será la investigación la que determine las circunstancias exactas de la muerte.

Indignación tras la difusión de las imágenes

El caso ha provocado una fuerte reacción en redes sociales después de que las imágenes comenzaran a circular. El vídeo fue grabado por el creador de contenido ceutí Juan Ruiz, que presenció la escena y advirtió a quienes estaban manipulando al animal de que no debían sacarlo del agua.

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Un trabajador de la empresa de limpieza Ecoservicios que se encontraba en la zona también habría presenciado parte de lo sucedido y habría pedido que se avisara a los servicios encargados de la recogida de fauna marina.

La polémica se produce en un contexto especialmente sensible en Ceuta, donde continúan en la ciudad personas llegadas durante la entrada masiva de finales de julio. No obstante, la denuncia no identifica por el momento formalmente a los autores de la muerte del delfín, por lo que no puede atribuirse judicialmente el suceso a un colectivo concreto.

DAUBMA y otras entidades conservacionistas han reclamado además una mayor respuesta institucional ante otros casos de fauna marina muerta o afectada registrados en la zona y han defendido que cualquier posible delito contra especies protegidas sea investigado.