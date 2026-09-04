La Fiscalía avala que la Audiencia Nacional investigue la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta

La Fiscalía considera que la Audiencia Nacional es competente para investigar la entrada masiva e irregular de inmigrantes en Ceuta y ha pedido, además, que parte de las actuaciones permanezca bajo secreto.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha trasladado esta posición a la jueza María Tardón, que había solicitado a la Fiscalía que se pronunciara sobre la competencia del tribunal para asumir el caso.

Según el Ministerio Fiscal, aunque una parte importante de la planificación y coordinación de la operación se habría desarrollado en Marruecos, la ejecución de la entrada, su resultado y sus principales efectos tuvieron lugar en territorio español, concretamente en Ceuta.

La Fiscalía señala que los indicios apuntan a que en territorio marroquí se habrían llevado a cabo labores de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y posible dirección estratégica de la acción.

En cambio, la ejecución material y el resultado perseguido se produjeron en España. Esta circunstancia, según el Ministerio Fiscal, permite considerar a la Audiencia Nacional competente para investigar unos hechos que podrían presentar un elevado grado de complejidad y organización.

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Posibles delitos

En esta fase inicial de la investigación, la Fiscalía considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, agravados por la posible actuación de una organización y por el riesgo para la vida o la integridad física de las personas afectadas.

También apunta a un posible concurso con homicidio y lesiones por imprudencia grave, además de un supuesto delito de organización o grupo criminal.

La investigación deberá determinar asimismo si los hechos pudieran afectar al orden público o a bienes jurídicos colectivos, como la paz o la independencia del Estado.

Ante la existencia de lo que considera “razones excepcionales”, la Fiscalía ha solicitado a la jueza que declare el secreto parcial de las actuaciones.

Tardón abrió diligencias previas sobre lo ocurrido en Ceuta a raíz de una denuncia presentada por la organización Iustitia Europa. Ahora deberá decidir si la Audiencia Nacional se queda finalmente con la investigación.