Desaparece un cuadro de Sorolla en Sevilla tras un descuido de sus propietarios al cargar el coche

La Policía Nacional investiga la desaparición de un cuadro atribuido a Joaquín Sorolla tras la denuncia presentada por la familia propietaria en la comisaría del distrito Centro de Sevilla, situada en la Alameda de Hércules.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado por la tarde en la calle González Abreu, donde, según la información adelantada por Diario de Sevilla, la obra habría desaparecido durante un descuido de los propietarios mientras preparaban su vehículo para marcharse de vacaciones.

La familia habría dejado el cuadro junto al coche durante las labores de carga del equipaje y, al iniciar el viaje, se percató de que se lo había olvidado. Al regresar al lugar, la obra ya no se encontraba allí, por lo que decidieron acudir a dependencias policiales para denunciar los hechos.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que la investigación continúa abierta con el objetivo de localizar la obra y esclarecer las circunstancias de la desaparición, así como identificar a la persona o personas responsables.

Los agentes trabajan ahora para reconstruir lo sucedido y determinar si el cuadro fue recogido por alguien que encontró la pieza o si se trató de una sustracción.