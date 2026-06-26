"A derradeira leición do mestre" deja sin aliento a Pontevedra: Castelao regresa a Galicia con su obra cumbre

‘A derradeira leición do mestre’ , obra cumbre de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, ya puede verse en el Museo de Pontevedra tras cruzar el Atlántico por segunda vez en su historia.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, destacó durante la inauguración que la llegada del cuadro supone “una oportunidad única” para acercarse a una pieza esencial de la memoria colectiva gallega, cedida temporalmente por el Centro Galicia de Buenos Aires, entidad que conserva la obra desde 1979.

Por su parte, el presidente de Diputación de Pontevedra, Luis López, que impulsó la muestra e incluso viajo a Buenos Aires para firmar un convenio con el presidente del Centro Galicia, José María Vila Alén, aludió al valor de una pieza que reúne “memoria, diáspora, historia y Galicia”.

Pintada por Castelao en 1945 para el Centro Orensano de Buenos Aires, la obra fue creada en un contexto de fuerte carga política y simbólica. El lienzo fue presentado en el noveno aniversario del fusilamiento de Alexandre Bóveda, figura clave del galleguismo y amigo personal del artista.

La pintura reproduce la estampa número 6 de ‘Galicia mártir’, el primero de los tres álbumes publicados por Castelao durante la Guerra Civil, junto a ‘Atila en Galicia’ y ‘Milicianos’. Este conjunto artístico es considerado uno de los grandes testimonios gráficos de la represión y la violencia del conflicto, con los dibujos originales conservados también en el Museo de Pontevedra desde 1981.

En la escena, Castelao representa el cuerpo de un paseado ante dos niños en un paisaje gallego. La figura del fallecido se identifica simbólicamente con Alexandre Bóveda, fusilado en Pontevedra el 17 de agosto de 1936, y se convierte en un homenaje a quienes perdieron la vida en defensa de la libertad, la justicia y los ideales galleguistas.

La obra, concebida como una reflexión sobre la “última lección” del maestro, utiliza a los niños como símbolo de continuidad y futuro, transmitiendo la idea de que la violencia no puede acabar con unos ideales que permanecen en las nuevas generaciones.

A través de un lenguaje que combina realismo y simbolismo, con influencias de Francisco de Goya y de la tradición gráfica europea, ‘A derradeira leición do mestre’ se presenta como una denuncia de la violencia y la intolerancia y como uno de los grandes símbolos de la cultura gallega contemporánea.

La exposición permanecerá abierta al público en el Museo de Pontevedra hasta el 27 de septiembre.