La desaparición de una urna y el destrozo de un local retrasan el inicio de jornada electoral en Rabé de las Calzadas, Burgos

Un ciudadano introduce la papeleta en la urna de las elecciones de Castilla y León.

A su llegada al local electoral Diego Rodríguez, alcalde de Rabé de las Calzadas (Burgos), se encontró con “importantes daños materiales” que provocaron que la jornada electoral, para elegir al nuevo presidente de Castilla y León, comenzara con cuarenta minutos de retraso.

Fueron dos incidentes los que provocaron dicha situación. Además del destrozo al local electoral se detectó la desaparición de una urna en dicha mesa electoral.

El alcalde de la localidad de Burgos afirmó que el local se encontraba “en condiciones impracticables” provocada por suciedad, bombillas fluorescentes rotas y la cabina de votación totalmente destrozada.

Esta situación hizo que se habilitara de urgencia un nuevo lugar para la votación en otro espacio del edificio con el objetivo de garantizar el derecho a voto de los habitantes en Rabé.

Una vez repuesta la urna desaparecida se comenzó con la jornada electoral, cuarenta minutos tarde. Se espera que el retraso en la apertura sea compensado con una prórroga en el horario de cierre de esta mesa específica, tal y como establece la normativa electoral vigente.

Responsabilidades penales para los culpables

Estos hechos pueden derivar en responsabilidades penales para los responsables de los actos vandálicos, indicó el propio alcalde. Hasta el lugar de los hechos se trasladó la Policía Científica para realizar la inspección del lugar y análisis de las cámaras de seguridad