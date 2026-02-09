Desconvocada la huelga de tren tras el acuerdo entre sindicatos y Transportes

Sindicatos y el Ministerio de Transportes llegaron a un acuerdo tras una larga reunión mantenida este lunes por lo que la huelga ferroviaria convocada hasta el próximo 11 de febrero queda desconvocada.

Esta había afectado a más de mil trenes, Renfe ha cifrado en un 11,6% el porcentaje de la plantilla que secundó la huelga en el turno de mañana en toda su operativa, incluyendo todos los servicios de pasajeros y de mercancías, así como el resto de actividades en talleres. Por su parte, CGT-Galicia lo sitúa en el 80% del personal que puede ir al paro en la comunidad gallega, toda vez que hay decretados servicios mínimos.

CCOO, UGT y el sindicato de maquinistas Semaf desconvocan la huelga tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Transportes con el que se logra un aumento en el presupuesto para mantenimiento ferroviario y el personal de Renfe y Adif dedicado a ello, así como el de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

Un aspecto importante que solicitaban principalmente los maquinistas era la modificación de procedimientos.

Esto desemboca en la cancelación de la huelga convocada hasta el próximo 11 de febrero y por el momento se desconoce cuándo será efectivo el fin de la huelga, si este lunes o mañana martes.

"Desde el Ministerio de Transportes reconocemos la voluntad de dialogo que mantuvieron especialmente los sindicatos durante la negociación y los felicitamos por la capacidad de acuerdo y consenso en beneficio siempre de nuestro sistema ferroviario", expresaron desde el Ministerio. Por su parte los sindicatos lo calificaron como histórico.

Jornada de protestas

Los sindicatos reivindicaban un cambio estructural en la seguridad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), reclamando más inversiones y que no se externalicen los trabajos en empresas privadas.

Servicios mínimos previstos en Galicia

En el caso de Galicia, en la línea A Coruña-Ourense, este lunes estaba previsto que circularan los trenes de las 05.50 horas, 07.05, 08.12, 11.25, 13.35, 15.10, 17.15 y 21.00. En el sentido contrario, los de las 06.40, 07.50, 09.55, 12.40, 14.25, 15.30, 16.40, 19.00 y 19.50.

En la conexión Vigo Urzaiz-A Coruña tienen salida a las 05.08, 06.34, 08.00, 10.35, 13.40, 14.30, 16.30, 17.40, 18.15, 19.35 y 21.50. En la otra dirección, y convoyes a las 07.00, 08.00, 09.00, 11.06, 12.00, 14.05, 15.00, 17.00, 18.00 y 21.40.

Mientras, en la línea regional Vigo Guixar-A Coruña, están previstos los trenes con salida a las 09.15, 12.31, 15.00 y 20.28. A la inversa, circularán ferrocarriles a las 05.30, 09.39, 12.45, 15.39 y 19.08.