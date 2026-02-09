La borrasca Marta no deja descansar a los ríos ourensanos

La borrasca Marta, la séptima en pasar por la provincia durante el aún muy joven 2026, impide que los ríos y embalses de Ourense puedan tomarse un descanso. El tren de borrascas que somete al país desde hace semanas ha saturado los sistemas de drenaje y mantiene el caudal de los ríos en niveles de alerta.

El jefe de la oficina de planificación hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), Carlos Ruiz, ha informado de que la situación al respecto de los cauces de los ríos está "estabilizada", aunque con los embalses al 86% de su capacidad y con el pronóstico de que, entre el martes y el viernes, las lluvias dejen acumulados de 120 litros por metro cuadrado (l/m2).

Según la información actualizada al mediodía de este domingo, hay 20 puntos en situación de alerta hidrológica, uno más que el sábado: 11 en nivel amarillo, ocho en naranja y uno en rojo.

La capacidad de los embalses está al 86%, 25 puntos más que hace dos semanas y 16 por encima de la media para esta época del año. Así, en la primera semana del mes, se han acumulado 136 l/m2, "un 30% más del valor de todo febrero", que Ruiz ha situado en 105 l/m2.

En este momento, el Miño en Ourense circula a 1.600 metros cúbicos por segundo (m3/s) y en Lugo, a 480 m3/s, de forma que ambos puntos están "estabilizados" en nivel naranja. Por su parte, en Ribadavia lleva 190 m3/s, lo que lo pone en el mismo nivel y con una "tendencia descendente", que Ruiz también ha apuntado para A Limia.

"La situación, gracias a que ayer no hubo precipitaciones y hoy serán de no muy alta intensidad, permitirá que los niveles vayan desciendo muy lentamente hasta el lunes por la tarde", ha explicado. Al mismo tiempo, ha alertado de que la entrada de una nueva borrasca dejará acumulados medios de 120 l/m2.

El paso ininterrumpido de Harry, Ingrid , Joseph , Kristin, Leonardo y ahora Marta ha mantenido a la provincia bajo un régimen de lluvias constantes durante tres semanas. Esta persistencia ha provocado que el suelo alcance su capacidad máxima de absorción, transformando cada litro caído en escorrentía directa hacia los cauces. Como consecuencia, los caudales del Miño y el Sil se mantienen en niveles de alerta técnica. En la ciudad, el Miño ha superado los umbrales de desbordamiento en las zonas bajas, anegando por completo las instalaciones termales y los paseos fluviales. De hecho, el río ha llegado a quintuplicar su fuerza en la capital, registrando picos de 2.142 m³/s y una altura de 7,70 metros.

Se investiga el hallazgo de un cuerpo en el embalse de Castrelo de Miño

El cuerpo sin vida de una persona aparecía en la tarde de este domingo, a la altura del encoro de Ventosela, en el embalse de Castrelo de Miño. Una pareja que paseaba por el margen derecho del río Miño, en dirección a Ribadavia, se encontró con el fallecido flotando. Los servicios de emergencia se trasladaron hasta el lugar, pero no pudieron hacer nada por su vida, se encontraba ya fallecido.

Agentes de la Guardia Civil también investiga las causas que pudieron intervenir en el desenlace mortal. Por el momento se cuenta con información detallada. Las recientes condiciones climatológicas han complicado el tránsito en las riberas de los ríos y las condiciones del terreno, pero habrá que esperar al resultado de la investigación para saber si este fallecimiento puede tener relación con las condiciones meteorológicas provocadas por la borrasca Marta y las crecidas fuertes de los cauces registradas en las últmas horas o si la muerte de esta persona no está vinculada con las inclemencias.