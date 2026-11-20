Las nuevas medidas Protocolo ante fenómenos meteorológicos adversos: establecerá umbrales basados en las previsiones de Aemet para determinar cuándo es seguro circular.

Suspensión del servicio en zonas de riesgo: se interrumpirá la circulación en puntos de riesgo medio, alto o sin identificar hasta que finalice el nivel rojo de alerta.

Capacidad de decisión de los maquinistas: podrán detener el tren en el lugar más seguro si aprecian un riesgo grave e inminente, con independencia del nivel de alerta.

Revisión de trenes: Renfe presentará un plan para corregir los problemas técnicos y de seguridad de las series 106, 452 y 453.

Más información meteorológica: Adif solicitará a Aemet predicciones a 48 y 72 horas e identificará los tramos especialmente vulnerables.

Mejoras laborales: se extenderán los coeficientes reductores de jubilación, se modificará la normativa sobre tiempos de conducción y se incorporará la cultura justa a la Ley del Sector Ferroviario.

Formación y contratación: los nuevos maquinistas de la oferta de empleo de 2026 tendrán un periodo formativo reducido a un mes y recibirán dos días anuales de formación.

Inversión en climatización: se destinarán 110 millones de euros entre 2027 y 2029 a renovar los equipos de climatización de los trenes de servicio público.

Seguimiento del acuerdo: se celebrarán reuniones mensuales para comprobar el cumplimiento de los compromisos.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha desconvocado la jornada de huelga prevista para el próximo lunes, 23 de noviembre, tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno y Renfe en materia de seguridad ferroviaria que desbloquea los compromisos pendientes desde el pasado mes de febrero e incorpora mejoras estructurales, incluida la aprobación de un protocolo de actuación frente a fenómenos adversos. Fuentes del Ministerio de Transportes han destacado que este acuerdo pone fin a la conflictividad laboral en el sector ferroviario.

"Con ello, se consolida la hoja de ruta para reforzar la seguridad y confianza en nuestros trenes. Ello pasa por medidas como son, por ejemplo, la limitación de tiempos de conducción y descansos o un nuevo protocolo de alertas meteorológicas, que fija umbrales en las previsiones de Aemet para determinar la circulación segura de los trenes", señalan las fuentes de Transportes.

Por su parte, el Semaf ha destacado en un comunicado que el pacto alcanzado transforma las reivindicaciones del colectivo "en realidades normativas, operativas y verificables" y permite poner fin a los incumplimientos arrastrados desde el acuerdo de febrero de 2026 que motivaron la convocatoria de paros.

En concreto, el sindicato de maquinistas ha explicado que el cierre de un acuerdo sobre el protocolo de actuación ante fenómenos adversos --alcanzado en la tarde del jueves-- ha resultado determinante para desatascar el resto de la negociación, dada la complejidad de este punto, y ha asegurado que las medidas pactadas "elevan los estándares de seguridad del sistema ferroviario".

"Esta movilización de los maquinistas por la seguridad ha marcado un antes y un después en nuestro sector; y supone un punto y seguido que abre una vía de actuación de los profesionales que estamos en primera línea frente a los responsables del sistema ferroviario", ha subrayado el sindicato tras valorar la "firmeza" demostrada por los trabajadores durante el conflicto.

La desconvocatoria de Semaf se suma a la anunciada el miércoles por CCOO, UGT y el Sindicato de Circulación Ferroviaria (SCF), que suspendieron la huelga prevista para ayer en Adif tras lograr que el Ministerio de Transportes aceptara sus demandas sobre dimensionamiento de plantilla y regulación de los tiempos de trabajo. Por el contrario, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) rechazó dicho acuerdo al tildar las propuestas de "absolutamente insuficientes".

Contenido del acuerdo con Semaf

El acuerdo alcanzado entre Transportes, Renfe y Semaf concreta un paquete de medidas en materia de seguridad ferroviaria, condiciones laborales, formación e inversiones en el material rodante. El pacto toma como antecedente el acuerdo del pasado 9 de febrero y la hoja de compromisos del Ministerio del 17 de noviembre.

En el ámbito laboral y normativo, el texto recoge la extensión del régimen de coeficientes reductores de la edad de jubilación al personal de las empresas ferroviarias, así como la modificación de la normativa sobre interrupción de los tiempos de conducción -que supervisará la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF)- y la incorporación de la 'cultura justa' en la Ley del Sector Ferroviario. Asimismo, Transportes se compromete a agilizar la aprobación definitiva del preacuerdo del IV Convenio Colectivo de Renfe, cuya comisión negociadora se reunirá la próxima semana.

Respecto al acceso a la profesión, las partes han acordado aplicar a todos los candidatos de la Oferta de Empleo de 2026 la reducción a un mes del periodo formativo para la categoría de maquinista de entrada en el Grupo Renfe, procediendo a su contratación indefinida una vez finalizado. De forma adicional, se programarán dos días anuales de formación en los gráficos con los instructores y simuladores necesarios.

En materia de atención a la plantilla y renovación de flota, se aplicará mediante una instrucción vinculante el acuerdo de 1990 sobre el tratamiento a los trabajadores afectados por arrollamientos. Por otro lado, se contempla una inversión de 110 millones de euros entre 2027 y 2029 para la renovación total de los equipos de climatización de todo el parque de material de Obligación de Servicio Público (OSP).

Seguridad técnica y protocolos ante temporales

En el plano técnico, Renfe presentará un plan de corrección firmado para controlar y subsanar con prioridad los problemas técnicos y de seguridad de los trenes de las series 106, 452 y 453. El documento establece que cada incidencia abierta contará con una fecha cierta y una medida de protección, manteniéndose la retirada del material sin retorno automático por vencimiento de plazo en caso de no existir una medida provisional que controle el riesgo.

Asimismo, el pacto incorpora un protocolo de alertas meteorológicas para la Red Ferroviaria de Interés General que contempla la suspensión del servicio en puntos de riesgo medio, alto o sin identificar hasta que finalice el nivel rojo de alerta. Además, faculta al maquinista a detener la circulación de inmediato en el lugar más seguro si aprecia un riesgo grave e inminente, independientemente del nivel de alerta vigente.

Adif también ampliará la información requerida a Aemet (con predicciones a 48 y 72 horas), elaborará a finales de año un listado de tramos especialmente vulnerables y pasará a publicar diariamente las Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) en la red convencional y de ancho métrico.

Por último, para garantizar el cumplimiento de lo pactado, se celebrarán reuniones de seguimiento el primer miércoles de cada mes, se mantendrá un cauce de interlocución mensual entre AESF, Inspección de Trabajo y Semaf, y se abordará en el Comité de Riesgos Compartidos el desarrollo de los sistemas de Reporte Confidencial de Riesgos (RCR).