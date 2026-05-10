Vídeos | Concluye el primer día de evacuación del crucero con hantavirus y Francia anuncia un caso con síntomas

Caravana de coches oficiales, autobuses con los 14 pasajeros españoles del crucero afectado por el brote de antavirus entrando en Madrid, por la M-30, en dirección al hospital Gómez Ulla de Madrid.

El crucero MV Hondius llegó al puerto de Granadilla, en Tenerife, donde desde primera hora de esta mañana del domingo ha comenzado el complejo operativo de desembarco tras el brote de hantavirus detectado a bordo, que deja ya tres fallecidos y varios casos confirmados. La evacuación se realiza bajo un amplio dispositivo sanitario y de seguridad formado por 358 efectivos —325 guardias civiles y 33 policías— encargados de coordinar el traslado escalonado de pasajeros y tripulación.

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha fondeado este domingo en Tenerife sobre las 5.30 hora local —6.30 en la España peninsular. | Guardia Civil

Primeros evacuados

El desembarco de los primeros pasajeros del cucero MV Hondius ha dado comienzo sobre las 10,40 horas con la salida del barco de los catorce ciudadanos españoles. Estos son trasladados directamente al aeropuerto Tenerife Sur para volar a Madrid en un avión militar y cumplir cuarentena en el Hospital Gómez Ulla. El desembarco se hace en lanchas neumáticas y bajo estrictas medidas sanitarias.

En este sentido, el operativo se ha iniciado después de que los profesionales de Sanidad Exterior confirmaran a primera hora que tanto el pasaje como la tripulación continúan asintomáticos.

Así, el protocolo establece que los pasajeros vayan desembarcando de forma escalonada utilizando una mascarilla FP2 como medida preventiva adicional y con los objetos personales mínimos necesarios, sin grandes equipajes y tras los necesarios controles sanitarios iniciales.

Las autoridades sanitarias a bordo del crucero afectado por hantavirus | TV Canaria

Además, lo harán según la disponibilidad de los vuelos en pista y de los distintos operativos internacionales de repatriación que se han previsto para cada país.

Una vez en tierra, los pasajeros se han subido a un autobús de la UME que les llevarán directamente a pie de pista, donde, en el caso de los españoles, cogerán el avión desplegado por el Gobierno para trasladarles hasta Madrid.

Por otro lado, la segunda nacionalidad en ser evacuada es Países Bajos, en cuyo avión también transportará a ciudadanos de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación; mientras que posteriormente se irán confirmando los siguientes vuelos previstos para este domingo (Canadá, Turquía, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Estados Unidos).

Finalmente, la previsión es que el último vuelo con pasajeros del crucero sea el de Australia y que tenga lugar en la jornada de este lunes con seis personas.

Llegada a las 6:30 horas

El barco está fondeado desde las 06.30 horas de este domingo en el puerto de Granadilla (Tenerife). Esta es una imagen del crucero a su llegada a las costas canarias:

El crucero MV Hondius llega al puerto de Granadilla (Tenerife). | Europa Press

En tierra esperaba un amplio dispositivo con el procedimiento previsto. Además, el barco ha sido escoltado en su trayecto por las autoridades, que han monitorizado la ruta y lo que sucedía dentro de la embarcación

La operación sigue adelante pese al choque institucional entre el Gobierno central y el presidente canario, Fernando Clavijo, que intentó frenar el fondeo del buque si no se garantizaba la salida de todos los pasajeros de la isla durante la jornada. Finalmente, Marina Mercante impuso la acogida del barco alegando razones sanitarias y de seguridad marítima.

Mientras continúan los preparativos para la evacuación, el MV Hondius ya ha realizado maniobras en una de las dársenas del puerto tinerfeño y permanece todo dispuesto para iniciar el desembarco una vez amanezca en el archipiélago.

Maniobras del crucero afectado por el brote de hantavirus en el entorno del puerto de Granadilla. | Marinetraffic

Mientras el Hondius permanece fondeado sin llegar a atracar, las autoridades insisten en que el riesgo para la población canaria es “muy bajo” y recuerdan que no se han detectado roedores a bordo, origen habitual del hantavirus. Tras completar la evacuación, el crucero continuará rumbo a Países Bajos para someterse a un proceso integral de desinfección.

La embarcación ha atracado en instalaciones portuarias tinerfeñas mientras las autoridades monitorizan la situación sanitaria relacionada con el brote detectado a bordo. El dispositivo desplegado está cifrado en 358 efectivos, siendo esta la situación en el puerto de Granadilla.

El traslado de los pasajeros del crucero MV Hondius ha continuado en el aeropuerto de Tenerife Sur como punto clave del operativo de repatriación internacional. Tras desembarcar en el puerto de Granadilla, los primeros grupos han sido trasladados en autobuses de la UME, escoltados por la Guardia Civil, hasta las instalaciones aeroportuarias.

Despegan los 14 españoles rumbo a Madrid

Una vez en el aeropuerto, se ha organizado el embarque escalonado según nacionalidades y disponibilidad de vuelos, con los pasajeros españoles partiendo hacia Madrid en un dispositivo especial del Gobierno. El resto de viajeros continuará su repatriación en los próximos vuelos programados a distintos países europeos e internacionales.

Los españoles ya se encuentran volando con destino Madrid para ser ingresados en el en el Hospital Gómez Ulla.

Evacuados los tripulantes franceses

Desde el aeropuerto de Tenerife Sur ya salió el avión con los afectados franceses que se encontraban en el MV Hondius. Su traslado en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia (UME) fue realizado rápidamente y se espera que esta tarde continuén los traslados para los pasajeros de Países Bajos, Turquía y Estados Unidos.

Cruce de declaraciones entre Sánchez y Feijóo

Tanto Pedro Sánchez, líder del PSOE, como Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, se encuentran en Andalucía apoyando a sus candidatos de cara a las elecciones del próximo fin de semana. En sus intervenciones no han dudado en criticarse mutuamente.

El presidente del gobierno expresó su pésame a los familiares de los dos guardias civiles fallecidos en Huelva en la persecusión de una narcolancha y recordó que su gobierno está para solucionar problemas y no generar controversia. Con acciones como las que se están llevando a cabo en Canarias donde "se está protegiendo la salud pública de los canarios y los españoles presentes en el crucero".

Por su parte Feijóo exigió "responsabilidades al máximo nivel" tras la muerte de los dos guardias civiles y criticó que ni Pedro Sánchez, ni su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hayan tenido la "decencia" de venir a Andalucía a estar con los familiares de los fallecidos.

"El ministro de Interior no se siente interpelado por nada de lo que digamos, y ni él ni Sánchez han tenido la decencia de venir y acompañar a las familias; no se puede tener menos humanidad. Algo tan grave merece responsabilidades al máximo nivel", declaró el líder Popular.

Aterrizan los 14 españoles en Torrejón de Ardoz

Pasadas las 15:00 horas de este domingo el avión militar que traslada a los 14 españoles que se encontraban en el MV Hondius aterrizó en la base militar de Torrejón de Ardoz. El siguiente paso es su traslado al Hospital Gómez Ulla donde comenzará su cuarentena.

Los trasladados entrarán por una puerta secundaria para evitar cualquier contacto. Subirán en un ascensor a una planta de dicho hospital aislada para ellos. Esta cuenta con 22 habitaciones donde cada uno de los 14 ocupará una, estando solos.

Después se les realizará una PCR para determinar si siguen dando negativo para después practicarles una segunda. En caso de dar positivo serán trasladados a un área aislada para ser atendidos.

El papa León XIV agradece la solidaridad del pueblo canario

Tras el rezo del Regina Coeli, como cada domingo, el papa León XIV ha agradecido la solidaridad del pueblo canario con los afectados por el caso de hantavirus en el MV Hondius.“¡Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de hantavirus”, declaró pontífice en español.

“¡Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas!”, agregó en referencia a su inminente visita a nuestro país.

Los afectados canadienses salen rumbo a Canadá en avión

Sobre las 13:45 horas, el avión con los 6 pasajeros canadienses del MV Hondius salió del aeropuerto Tenerife Sur.

Llegan al Hospital Gómez Ulla los 14 españoles

Los 14 ciudadanos españoles del MV Hondius, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación, han llegado sobre las 16,30 horas de este domingo al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para hacer la cuarentena tras viajar a bordo del crucero afectado por hantavirus.

Los ciudadanos españoles del crucero MV Hondius llegan a Madrid. | Carlos Lujan

Entre los españoles repatriados se encuentran cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.

El hospital ha activado el protocolo sanitario ante el ingreso de los 14 españoles que viajaban a bordo del crucero MV Hondius, tras su llegada este domingo, sobre las 15,00 horas, a la base aérea de Torrejón de Ardoz.

En concreto, el responsable de prevención de CSIF del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, José García, ha informado sobre los protocolos que se implementarán para recibir a los españoles que fueron trasladados desde Tenerife (Islas Canarias) tras su paso por el barco. Se ha establecido un circuito cerrado para garantizar la seguridad de los pacientes sanos, quienes accederán al hospital sin contacto con otros pacientes o visitas.

“Tranquilidad, todo está previsto. Están activados todos los protocolos, se ha cerrado ya la zona por la que van a acceder las personas sanas y de ahí subirán a la planta perfectamente sin tener ningún contacto con ninguna persona familiar o visita”, ha explicado García este domingo en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del centro hospitalario.

Una vez en el hospital, subirán a la planta donde se realizará un control inicial por parte del equipo de prevención. “Será un primer control inicial por parte de preventiva en el que incluirá toda la serie de pruebas que tengan que analizarle para establecer un nivel inicial de cara a su tratamiento y su observación”, ha explicado.

Asimismo, se dispone de un ascensor exclusivo para el traslado de aquellos que presenten síntomas, asegurando así su acceso inmediato a la unidad de alto aislamiento (UAN) en la planta 22, donde recibirán la atención necesaria.

Entrada posterior del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. | Europa Press

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid ha reforzado su personal con 90 personas para asistir a los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius, que tendrán que estar en cuarentena en el centro.

Francia confirma que uno de los repatriados presenta "síntomas" de hantavirus

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha anunciado este domingo que uno de los cinco de los franceses repatriados desde el crucero 'MV Hondius', escenario de un brote de hantavirus, ha desarrollado "síntomas" durante el viaje de retorno desde España.

"Cinco de nuestros compatriotas que viajaban en el 'MV Hondius', origen del brote de hantavirus, han sido repatriados a Francia. Uno de ellos desarrolló síntomas durante el vuelo de repatriación", ha anunciado el primer ministro en redes sociales. Lecornu ha añadido que los cinco pasajeros "han sido puestos inmediatamente en estricto aislamiento hasta nuevo aviso". Todos ellos "están recibiendo atención médica y se les realizarán pruebas y una evaluación de salud".

Comparecencia del Gobierno, tras anunciar Francia el positivo de un pasajero

La ministra de Sanidad ha informado de que la paciente procedente de Alicante y la de Cataluña han dado resultado PCR negativo. Ambas deberán, no obstante, cumplir el periodo de cuarentena establecido.

Respecto al primer día del operativo, da por finalizadas las tareas de esta primera fase de evacuación. En total, han desembarcado 94 personas. Siete vuelos han operado con normalidad, aunque en uno de los vuelos procedentes de Francia una de las personas ha presentado síntomas.

De cara a la jornada de mañana, quedan previstos dos vuelos: uno procedente de Austria y otro de Países Bajos. Con ello, permanecerán en el barco 34 personas, y se prevé que por la tarde todo el pasaje haya sido evacuado, momento en el que el buque podrá zarpar.

En relación con las imágenes en las que se observa a personal técnico sin el equipo de protección individual completo o con la mascarilla retirada, la ministra explica que, al llegar al aeropuerto, algunos profesionales se quitaron las medidas de protección una vez finalizadas las intervenciones en zona de riesgo, considerándolo una actuación dentro de los procedimientos habituales. No obstante, subraya que deben mantenerse en todo momento las medidas de seguridad establecidas, recordando que las personas evacuadas no son casos positivos, sino contactos, y que todos seguirán los protocolos sanitarios correspondientes.

Por último, la ministra evita entrar en valoraciones sobre el Gobierno de Canarias o su presidente, y concluye señalando que “hoy era el día de trabajar”.

Vuelve a ver aquí la intervención.