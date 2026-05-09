Aislamiento de 42 días para los pasajeros del MV Hondius por el hantavirus

Los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius, cuya llegada a Tenerife estaba prevista para esta pasada madrugada, serán sometidos a cuarentena por hantavirus y permanecerán aislados durante 42 días en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid si no presentan síntomas. Lo confirmó este sábado el delegado de Prevención del centro, José García. Este periodo podría acortarse si las pruebas médicas descartan riesgo de contagio.

La duración del aislamiento podrá modificarse en función de los resultados de PCR y analíticas, siempre que lo validen el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y las autoridades de Función Pública y Salud Pública.

La decisión se adoptó en el Comité de Seguridad y Salud del hospital, donde se definieron los protocolos de atención. García subrayó que se trata de personas sanas y sin síntomas, por lo que no necesariamente están contagiadas.

Tras la polémica de los últimos días, este sábado la magistrada en funciones de guardia de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Raquel Robles González, ratificó las medidas de cuarentena adoptadas por las autoridades sanitarias para los pasajeros y tripulantes españoles o residentes en España.

Las cifras

Mientras, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevaba a seis los casos confirmados de hantavirus vinculados al crucero, donde se han registrado tres fallecidos, dos confirmados y uno probable. Además, cuatro personas permanecen hospitalizadas y otros casos siguen bajo seguimiento mientras continúa la investigación sobre el origen del brote.

Según el último informe de la OMS, hasta el 8 de mayo se han notificado ocho casos relacionados, de los cuales seis corresponden a infecciones por la variante Andes del hantavirus, la única con transmisión documentada entre humanos. Las investigaciones epidemiológicas siguen abiertas, incluyendo el análisis de viajes y contactos de los afectados.

El director general de la OMS dice que “el riesgo es muy bajo”

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró este sábado a la ciudadanía de Tenerife que la crisis sanitaria del buque MV Hondius “no es otro covid-19” y subrayó que “el riesgo para la salud pública sigue siendo muy bajo”.

En una carta pública, Tedros elogió la respuesta de Tenerife como un acto de “dignidad, solidaridad y compasión”, y explicó que estará en la isla para supervisar personalmente la operación de desembarco y repatriación de los pasajeros.

El máximo responsable de la OMS reconoció que comprende las inquietudes de la población: “Sé que cuando escuchan la palabra brote o epidemia y ven un barco acercarse a sus costas, afloran recuerdos que ninguno de nosotros ha logrado superar del todo”. Sin embargo, insistió en que la situación no es equiparable a la pandemia de 2020 y ha pedido a los tinerfeños que confíen en los preparativos diseñados por las autoridades españolas.

En ese sentido, reiteró que actualmente no hay pasajeros con síntomas a bordo, que un experto de la OMS se encuentra ya en el buque y que los suministros médicos están disponibles. Tedros justificó la elección de Tenerife como puerto de acogida. Según dijo, responde al Reglamento Sanitario Internacional, el marco jurídicamente vinculante que obliga a identificar el puerto más cercano con capacidad médica suficiente, y que la isla “cumplió ese criterio” mientras España “lo honró”.

El director general agradeció personalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la decisión de acoger el barco, calificándola de “acto de solidaridad y deber moral”. Y destacó también la “colaboración ejemplar” del capitán del buque, Jan Dobrogowski, la tripulación y la empresa operadora.

Tras el encuentro con Tedros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escribió en X: “España estará siempre del lado de quienes necesitan ayuda. Porque hay decisiones que definen quiénes somos como sociedad”.