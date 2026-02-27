Detectado un caso de gripe porcina en humano en Lleida

La Conselleria de Salud de la Generalitat de Cataluña informó este viernes que se ha detectado un caso humano de gripe porcina A (H1N1) en Lleida y que hay una investigación abierta pero que el riesgo para la población es "muy bajo".

Desde el organismo catalán se advirtió que ni la persona detectada, de 83 años, ni sus contactos directos tuvieron exposición previa a cerdos o granjas de animales, ni a otros posibles transmisores animales.

Todas las personas estudiadas fueron asintomáticas y las analíticas salieron negativas. Asimismo, se descartaron posibles errores o contaminaciones en la toma de muestras del caso, aseguran fuentes de Salut.

“No es la primera vez que se registra un caso de este tipo en España. De hecho, cada cierto tiempo se notifican casos esporádicos, al igual que ocurre en otros países de nuestro entorno. Generalmente, están asociados a un contacto estrecho con porcinos”, expresó Pedro Gullón, Director General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad.

El caso se comunicó el pasado 13 de febrero al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y este lo transmitió al centro de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y de la Agència de Salut Pública están realizando la evaluación conjunta del caso.

En el conjunto de España es el cuarto caso notificado hasta ahora desde 2009. El anterior también fue detectado en Cataluña pero en 2024.