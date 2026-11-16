Detenida una joven de 22 años por matar presuntamente a puñaladas a su novio en un apartahotel de Madrid

Un joven de 22 años ha fallecido esta madrugada tras ser apuñalado presuntamente por su pareja en una habitación de un apartahotel del distrito madrileño de San Blas. La Policía Nacional ha detenido a una mujer de la misma edad y nacionalidad peruana como presunta autora de un delito de homicidio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 1:25 horas de este lunes en un establecimiento situado en la calle Lola Flores. Hasta allí se desplazaron efectivos sanitarios del Samur-Protección Civil, alertados por la Policía Nacional, que encontraron al joven en parada cardiorrespiratoria y con varias heridas de arma blanca en el tórax y los brazos.

Los profesionales sanitarios realizaron maniobras de reanimación para intentar salvarle la vida, pero no consiguieron revertir la parada y confirmaron su fallecimiento en el lugar.

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Una discusión de pareja

Según las primeras informaciones, la agresión se habría producido durante una discusión entre ambos en la habitación del apartahotel. Los agentes detuvieron a la joven como presunta responsable de la muerte y localizaron en el establecimiento el arma blanca que podría haberse utilizado en el apuñalamiento.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el homicidio. En ella participan agentes del Grupo de Homicidios y de la Brigada de Policía Científica de la Policía Nacional, que trabajan para reconstruir lo sucedido.