Muere una mujer apuñalada en Murcia y buscan a un hombre que se fugó

Una mujer de 45 años ha fallecido este lunes por una herida de arma blanca en el interior de un domicilio ubicado en el barrio murciano de La Fama, según han confirmado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias y de la Policía Nacional.

A las 9.34 horas, una vecina ha alertado al 1-1-2 tras escuchar gritos procedentes de una discusión. Las patrullas de la Policía Nacional se han desplazado hasta el inmueble, situado en el bloque 4 de la calle Santa Rita.

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La Policía Nacional ha abierto una investigación judicial y mantiene activo un dispositivo de búsqueda para dar con el paradero de un varón que ha emprendido la huida de la escena del suceso tras discutir presuntamente con la víctima.

A su llegada, efectivos de la Unidad Móvil de Emergencias (UME) del Servicio Murciano de Salud solo han podido certificar la muerte de la mujer.