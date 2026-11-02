Muere una mujer apuñalada en Murcia y buscan a un hombre que se fugó

FUERTE DISCUSIÓN

Una mujer de 45 años fallece tras ser herida por arma blanca en un domicilio del barrio murciano de La Fama, mientras la Policía Nacional busca a un varón que huyó del lugar tras una fuerte discusión

Imagen de la Policía Nacional en un imagen de archivo.
Imagen de la Policía Nacional en un imagen de archivo. | Policía Nacional

Una mujer de 45 años ha fallecido este lunes por una herida de arma blanca en el interior de un domicilio ubicado en el barrio murciano de La Fama, según han confirmado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias y de la Policía Nacional.

A las 9.34 horas, una vecina ha alertado al 1-1-2 tras escuchar gritos procedentes de una discusión. Las patrullas de la Policía Nacional se han desplazado hasta el inmueble, situado en el bloque 4 de la calle Santa Rita.

La Policía Nacional ha abierto una investigación judicial y mantiene activo un dispositivo de búsqueda para dar con el paradero de un varón que ha emprendido la huida de la escena del suceso tras discutir presuntamente con la víctima.

A su llegada, efectivos de la Unidad Móvil de Emergencias (UME) del Servicio Murciano de Salud solo han podido certificar la muerte de la mujer.

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