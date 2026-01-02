Detenida una mujer por arrojar un bebé recién nacido a un contenedor en Madrid
AÑO NUEVO
Tras un dispositivo de búsqueda en contenedores de Madrid y hallar en uno de ellos el cadáver de un bebé recién nacido, la Guardia Civil ha detenido a una mujer
La Guardia Civil ha detenido a una mujer de origen hondureño en la localidad de Majadahonda, en Madrid, por presuntamente arrojar en Año Nuevo un bebé recién nacido a un contenedor, han confirmado del Instituto Armado.
Tras tener conocimiento del hallazgo, los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda en los contenedores de la localidad de Majadahonda, hallando en uno de ellos el cadáver de un bebé recién nacido.
Tras estos hechos, se procedió al levantamiento del cadáver para la realización de la autopsia y se ha detenido a la madre del bebé, según ha adelantado el diario 'El Mundo'. Las mismas fuentes apuntan que los investigadores continúan las gestiones para el esclarecimiento completo de los hechos ocurridos el día de Año Nuevo.
