Detenida una mujer por vender a cuatro de sus hijos en Badajoz para conseguir dinero para droga

Una mujer ha sido detenida por presuntamente vender a cuatro de sus hijos a otras familias a cambio de dinero que, según las primeras informaciones de la investigación, destinaba al consumo de drogas. La arrestada figura entre las seis personas detenidas en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra la presunta compraventa de menores, desarrollada en Extremadura y Andalucía.

La investigación apunta a que la mujer, de nacionalidad española, daba a luz en su propio domicilio, en la localidad pacense de Montijo, para evitar que los nacimientos quedasen registrados oficialmente. Posteriormente, entregaba a los bebés a otras personas a cambio de importantes cantidades de dinero.

El operativo se ha desarrollado mediante tres registros domiciliarios en Badajoz, Montijo y Linares (Jaén). En la barriada de La Luneta, en Badajoz, los agentes han practicado uno de los registros, con el corte de varias calles. En Montijo se ha intervenido en una vivienda de la calle Argentina, donde habría sido detenida la madre, mientras que el tercer registro se ha llevado a cabo en Linares.

Según las fuentes consultadas por distintos medios, los menores habrían sido localizados en el municipio jienense. La investigación trata de esclarecer las circunstancias de las presuntas entregas y determinar la responsabilidad de los otros cinco arrestados.

La Policía Nacional ha precisado que la mujer está detenida por la presunta venta de menores y ha aclarado que no se trata de una trama dedicada a secuestrar niños para comercializarlos. Entre las unidades participantes figuran la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional y la Policía Judicial de la Guardia Civil.

La delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías, ha confirmado que hay seis personas detenidas y que la operación continúa abierta. La responsable ha pedido prudencia por la delicadeza de los hechos y ha evitado ofrecer más detalles mientras siguen las actuaciones policiales y judiciales.

Por el momento, no se ha confirmado si hay más menores afectados, ni han trascendido las circunstancias concretas de las presuntas compraventas o el papel que habrían desempeñado los otros detenidos.