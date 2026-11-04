Un patinete para repartir droga por A Coruña: así operaba el narcopiso desmantelado en Os Castros
TRÁFICO DE DROGAS
Un patinete para repartir droga, un piso como punto de venta y más de 3.000 euros en efectivo. La Policía Nacional desmantela un narcopiso en Os Castros tras las alertas de los vecinos.
La Policía Nacional ha desarticulado un narcopiso en el barrio de Os Castros, en A Coruña, desde el que se distribuían diferentes tipos de sustancias estupefacientes. La operación se saldó con la detención de una persona y la incautación de drogas y más de 3.000 euros en metálico.
La investigación comenzó después de que varios vecinos alertasen a los agentes sobre los movimientos sospechosos que se producían en una vivienda de la zona, compatibles con la venta de drogas al menudeo. A partir de estos avisos, efectivos del Grupo de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Brigada Provincial de Policía Judicial iniciaron las pesquisas para comprobar la actividad del inmueble.
Durante las vigilancias, los investigadores detectaron una afluencia habitual de consumidores que acudían al domicilio para abastecerse de sustancias estupefacientes. Además, comprobaron que el presunto vendedor también realizaba algunas transacciones directamente en la calle, en portales próximos o en la vía pública. Para desplazarse y efectuar las entregas, utilizaba en ocasiones un patinete.
Un registro con varias sustancias estupefacientes
El operativo culminó el pasado viernes con el registro de la vivienda, situada en la calle Vaamonde Lores. En el dispositivo participaron también la Unidad Especial de Guías Caninos y efectivos de Seguridad Ciudadana.
En el interior del domicilio, los agentes localizaron al ahora detenido y se incautaron de cocaína, hachís, marihuana y diferentes drogas sintéticas, además de los utensilios empleados para preparar, dosificar y distribuir las sustancias. También intervinieron más de 3.000 euros en efectivo.
El detenido fue puesto a disposición judicial.
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