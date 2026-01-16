Detenidas 162 personas por su vinculación con grupos radicales en el fútbol

Parte de los objetos incautados por parte de la Policía Nacional durante sus operaciones.

La Policía Nacional detuvo a 162 personas durante la primera mitad de la temporada de fútbol 2025-2026 por supuestos vínculos con grupos radicales en el ámbito futbolístico nacional.

Desde el inicio de la temporada hasta el final de la primera vuelta se llevaron a cabo 15 operaciones en toda España que se saldaron con la detención de más de un centenar de personas.

Estas operaciones llevadas a cabo por expertos de la Policía Nacional iniciaron en su mayoría a raíz de reyertas y otros altercados violentos entre grupos ultras del fútbol español.

Aunque gran parte de la mayoría de estas operaciones se llevaron a cabo durante eventos deportivos, hubo algunas otras que fueron realizadas sin motivo de ningún partido.

A los arrestados se les imputan presuntos delitos que van desde desórdenes públicos, riña tumultuaria y lesiones hasta delitos contra los derechos fundamentales y libertades públicas y la pertenencia a grupo criminal.

Prevención y protección

No solo se buscaba la detención de los ultras violentos, estas operaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional en coordinación con las autoridades de las ciudades españolas buscaba también la prevención y protección del aficionado.

Con ello se pudo identificar, interceptar y controlar a los grupos de aficionados violentos que buscaban la creación de reuniones violentas. Entre los objetos incautados se incautaron defensas extensibles, bengalas, material pirotécnico y protectores bucales, confirmando la naturaleza violenta de estas reuniones.

Un ejemplo de estas acciones son haber evitado el enfrentamiento entre integrantes del “Frente Atlético” y “Biris Norte” antes del partido entre Atlético de Madrid y Sevilla del pasado mes de noviembre.

Bengalas, petardos, pegatinas, palos y otros objetos incautados. | Policía Nacional

Colaboración Internacional

Las actuaciones de la Policía Nacional no solo estuvieron enfocadas en España sino también partidos internacionales durante las competiciones europeas que se disputan entre semana.

Con motivo del partido de Conference League que enfrentó al SK Slovan Bratislava y el Rayo Vallecano en Eslovaquia el día 28 de noviembre de 2025. Las autoridades españolas avisaron a las eslovacas del viaje de miembros de los Bukaneros para evitar el enfrentamiento ante los Ultras Slovan de ideología contraría a los españoles.