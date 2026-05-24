Detenidas once personas por organizar carreras ilegales en distintos puntos de España

Guardias civiles de la Agrupación de Tráfico han detenido a once personas por su participación en carreras ilegales y en la organización de "kedadas" multitudinarias de vehículos que llegaban a congregar a más de 500 asistentes. Los lugares más habituales se situaban en la zona sur de la Comunidad de Madrid, aunque se desplazaban a distintos puntos del país como Cuenca, Navarra o Toledo.

Las "kedadas" eran convocadas a través de redes sociales, donde se difundían el lugar, la fecha y la hora de celebración. Los encuentros se desarrollaban habitualmente durante los fines de semana y reunían a conductores procedentes de distintas comunidades autónomas.

Las zonas más frecuentes para este tipo de reuniones se localizaban en municipios del sur de la región, como Fuenlabrada, Pinto, Valdemoro, Coslada o Madrid capital, aunque los participantes también se desplazaban a otros puntos del país, entre ellos Cuenca, Navarra y Toledo.

Los organizadores, que a su vez eran participantes, tomaban importantes medidas de seguridad para evitar ser identificados. Hacían uso de pasamontañas y manipulaban las placas de matrícula. Tenían incluso establecido un protocolo de actuación para eludir la detención en caso de ser localizados por la Guardia Civil.

Además de los delitos contra la seguridad vial como conducción temeraria o falsedad documental cometidos con ocasión de las concentraciones, ponían en grave peligro la integridad física del resto de conductores de las carreteras y autovías cuando se desplazaban de un punto a otro realizando carreras.

La Guardia Civil detectó estas carreras ilegales el verano pasado, desde entonces han realizado una labor de investigación que ha culminado con la detención de 11 personas hasta el momento. Además, se han intervenido cuatro vehículos y diverso material empleado en las "kedadas" como bengalas y pasamontañas.

Los autores, todos hombres de entre 18 y 25 años, de distintas nacionalidades y con antecedentes policiales, han sido detenidos por los delitos de conducción temeraria, falsedad documental, simulación de delitos, desobediencia grave a agentes de la autoridad y pertenencia a organización criminal.