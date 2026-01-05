Detenido al hallar muerta a su expareja, una mujer de 38 años en Jaén con medidas de protección por violencia de género

La Guardia Civil ha detenido este domingo a un hombre de 61 años tras localizar el cadáver de su expareja, una mujer de 38 años, en un paraje de Quesada, Jaén. La víctima contaba con medidas de protección vigentes tras haberse registrado en septiembre pasado en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén).

Según ha señalado el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, existía una orden de alejamiento sobre el detenido, quien mantenía una relación sentimental con la mujer finalizada hace más de un año. Fernández ha afirmado que los indicios apuntan a un posible crimen machista y ha trasladado su pésame a la familia, destacando el compromiso del Gobierno contra la violencia de género.

La alcaldesa de Martos, Yolanda Martos, ha lamentado la tragedia y ha subrayado la necesidad de un análisis conjunto de políticas, jueces y sociedad para mejorar la protección de las mujeres. En el municipio se han decretado tres días de luto y se han suspendido todos los actos previstos.

El hallazgo se produjo sobre las 15:45 horas del domingo, cuando el 112 Andalucía recibió aviso del cadáver, que presentaba heridas de arma blanca. Hasta el lugar se desplazaron Policía Local, Guardia Civil y servicios sanitarios, que confirmaron la muerte de la víctima.

La Guardia Civil continúa reconstruyendo los movimientos del detenido antes y después del crimen. Una vez finalizadas las diligencias, será puesto a disposición judicial en Cazorla.

Según Fernández, en 2025 46 mujeres fueron asesinadas por violencia de género en España, y desde 2003, este caso podría ser la víctima 1.342 desde el inicio del registro oficial.

El suceso ha conmocionado a la comunidad local, que se suma al dolor y la indignación por este nuevo caso de violencia machista en la provincia de Jaén.