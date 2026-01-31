Detenido por matar a puñaladas a su madre y herir a su padre en Algeciras

La Policía Nacional detuvo este sábado a un hombre de 45 años como autor del asesinato de su madre a puñaladas y las graves heridas de su padre en Algeciras.

El suceso ocurrió el pasado viernes a las 23:00 horas en su domicilio de calle Virgen de África, en Algeciras, cuando el hombre detenido asestó más de diez puñaladas a su madre y provocó lesiones de gravedad en su padre.

El detenido se encontraba fugado y fue localizado en el parking del centro comercial Carrefour Las Palomas de Algeciras en el interior de su vehículo.

Tras ser localizado y detenido, el presunto homicida de su madre fue trasladado al Centro Médico Menéndez Tolosa para ser atendido y valorado médicamente antes de pasar a disposición policial.

El padre del detenido fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Punta de Europa para ser atendido por las graves heridas presentadas.

Fuentes apuntan que el detenido tenía antecedentes con las drogas, antecedentes penales y problemas de salud mental.

Desde el primer momento, agentes de la Policía Nacional se han hecho cargo de la intervención, activándose de inmediato el correspondiente dispositivo policial y judicial. En estos momentos se están practicando las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos, de las cuales se desprende como presunto autor el hijo, mayor de edad, del matrimonio.