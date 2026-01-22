Comete parricidio, agrede a su madre y se tira desde la azotea en Fuengirola

ABIERTO EXPEDIENTE
Los maquinistas se plantan y Cataluña acumula dos días sin Rodalies
MADRE EN ESTADO GRAVE
La Policía Nacional ha iniciado una investigación sobre unos hechos ocurridos a primeras horas de este jueves en Fuengirola (Málaga) en el que las primeras pesquisas apuntan a que un matrimonio habría sido supuestamente atacado por su hijo, tras lo que este se ha precipitado desde una azotea. El padre ha fallecido y la madre se encuentra en estado grave.
Así lo han informado fuentes de la Policía Nacional, que han precisado que los hechos han sucedido sobre las 08.50 cuando se ha recibido un aviso en la sala del 091 sobre el fallecimiento de dos varones, uno de 65 y otro 36 años, en la avenida de los Boliches de Fuengirola.
Asimismo, se informaba de que una mujer, esposa y madre de los fallecidos, respectivamente, ha sido trasladada a un centro hospitalario en estado grave, al presentar heridas de arma blanca, han señalado estas fuentes.
Ante esto, la Policía Nacional se encuentra ya investigando los hechos y las primeras pesquisas apuntan a que el matrimonio ha podido ser atacado por su hijo y este posteriormente se ha precipitado desde la azotea del inmueble.
