Detenido un hombre por apuñalar mortalmente a su mujer en Marbella

Una mujer ha sido asesinada este lunes en un domicilio de San Pedro Alcántara, en Marbella (Málaga), tras sufrir heridas de arma blanca. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 59 años como presunto responsable de los hechos, que están siendo investigados como un posible episodio de violencia de género.

La víctima fue localizada alrededor de las 16:15 horas, después de que Emergencias 112 Andalucía recibiese una llamada alertando de una mujer que había sido agredida en una vivienda de la calle Castilla. Hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales y sanitarios.

El crimen se produce pocos días después de la confirmación del asesinato machista de otra mujer en Benahavís, también en la provincia de Málaga, ocurrido el pasado 21 de julio. Con este nuevo caso, son ya 36 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de año, la cifra más elevada para este periodo desde 2019.

La provincia de Málaga ha registrado además varios casos mortales durante las últimas semanas, mientras que Andalucía continúa siendo la comunidad autónoma con más asesinatos de naturaleza machista contabilizados en 2026, según los datos del Ministerio de Igualdad.

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