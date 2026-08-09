Detenido en Pontevedra por violencia de género tras amenazar a su pareja con un robot aspirador

Una patrulla de la Policía Local de Pontevedra, en una imagen de archivo.

La Policía Local de Pontevedra detuvo el pasado 30 de julio a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género, después de protagonizar una discusión con su pareja en la vivienda que ambos compartían.

Los agentes localizaron al hombre en las inmediaciones del domicilio. Según informó el Concello, fue él mismo quien confirmó que convivía con la mujer y que la relación atravesaba dificultades y un proceso de separación.

Al acceder a la vivienda, los policías encontraron a la mujer en un estado de fuerte nerviosismo. La víctima explicó que la discusión se había producido por la «mala convivencia diaria» y relató que, durante la disputa, el hombre habría cogido un robot aspirador con actitud intimidatoria y le habría proferido amenazas.

La mujer aseguró además que no era la primera vez que sufría amenazas e insultos por parte de su pareja. Según su testimonio, algunos de estos episodios se habrían producido en presencia de la hija menor de ambos.

La víctima relató también que los episodios violentos se remontaban a 2018 y que en ocasiones anteriores habría sufrido agresiones físicas, entre ellas episodios en los que el hombre supuestamente la agarró por el cuello y la zarandeó.

La mujer manifestó a los agentes su intención de abandonar la vivienda, aunque explicó que hasta ahora no había podido hacerlo debido a sus dificultades económicas.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a detener al hombre, que fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial.