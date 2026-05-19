Detenido un hombre por asesinar a puñaladas a su expareja en Figueres

Los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana de Figueres detuvieron este martes al mediodía a un hombre acusado de matar presuntamente a puñaladas a su expareja en la plaza Tarradellas de la ciudad.

Según fuentes conocedoras del caso, el arrestado ya había sido detenido anteriormente y tenía una orden de alejamiento sobre la víctima.

Investigado como un presunto crimen machista

La Divisió d'Investigació Criminal se ha hecho cargo de la investigación y trata el caso como un presunto crimen de violencia machista. Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del ataque ni sobre la identidad de la víctima o del detenido.