Detenido un hombre por asesinar a puñaladas a su expareja en Figueres
VIOLENCIA MACHISTA
Detenido en Figueres un hombre acusado de asesinar a puñaladas a su expareja. El arrestado tenía una orden de alejamiento y el caso se investiga como crimen machista.
Los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana de Figueres detuvieron este martes al mediodía a un hombre acusado de matar presuntamente a puñaladas a su expareja en la plaza Tarradellas de la ciudad.
Según fuentes conocedoras del caso, el arrestado ya había sido detenido anteriormente y tenía una orden de alejamiento sobre la víctima.
Investigado como un presunto crimen machista
La Divisió d'Investigació Criminal se ha hecho cargo de la investigación y trata el caso como un presunto crimen de violencia machista. Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del ataque ni sobre la identidad de la víctima o del detenido.
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