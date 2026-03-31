Una media de 22 denuncias al día por violencia machista en Galicia durante el 2025

Los órganos judiciales gallegos con competencias en materia de violencia sobre la mujer recibieron durante el pasado año un total de 8.100 denuncias -22 al día-, un 6,6 % más que en 2024. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) difundió el martes los datos, que también reflejan que el número de mujeres víctimas descendió un 3,2%, pues se contabilizaron 7.017, frente a las 7.248 del año anterior. Solo unas seis de cada cien mujeres víctimas (el 5,79%) se acogieron a la dispensa del deber de prestar declaración, un 6,2% menos que en 2024.

La tasa de violencia de género (mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres) en la comunidad fue de 49,8, la segunda más baja del Estado, cuya media se situó en 74, según los datos anuales elaborados por la Sección de Estadística para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que se han hecho públicos este martes. El número de menores -hijos/as de las mujeres víctimas que estaban bajo su tutela, guardia o custodia y que aparecen identificados como víctima en la denuncia- ascendió a nueve el pasado año, cifra un 86,4% más baja a la registrada en 2024, cuando fueron 66.

Denuncias

La gran mayoría de las denuncias, el 82%, fueron presentadas por las propias víctimas, bien en los juzgados o en dependencias policiales, cifra que sigue siendo muy superior a la de las interpuestas por su círculo familiar, que apenas alcanza el 1,7% del total. Las denuncias derivadas directamente de atestados policiales representaron el 12%; las originadas por partes de lesiones, el 3%; y las presentadas por terceras personas ajenas al círculo familiar, el 1,2%.

Órdenes de protección

Los juzgados gallegos que asumen los casos de violencia sobre la mujer concedieron el año pasado 1.216 órdenes y medidas de protección y seguridad, un 2,8% más que en 2024. En total, recibieron 1.798 peticiones de estas medidas protectoras -un 1,2 % menos que en 2024-, de las cuáles fueron concedidas el 67,6%; mientras que los juzgados en funciones de guardia incoaron 475, de las que adoptaron 287, un 4,7% más que el año anterior. Además, los órganos judiciales dictaron 538 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penitenciario.

Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (158). Además, se adoptaron 108 relativas a la atribución de la vivienda; 137 sobre suspensión del régimen de visitas; y 71 sobre suspensión de la guardia y custodia. Además, en el periodo analizado, los juzgados impusieron 2.439 medidas de protección de carácter penitenciario, siendo las más frecuentes la prohibición de comunicación (1.077) y la orden de alejamiento (1.071).

Sentencias

El 91,9 % de las sentencias dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer entre enero y diciembre del año pasado en procesos de violencia machista fueron condenatorias, una cifra que alcanza el 76,5% en las emitidas por los juzgados de lo penal en este tipo de procedimientos; y el 93,1 % en las dictadas por las audiencias provinciales. En el periodo estudiado y según los datos aportados por el TSXG, los juzgados de menores enjuiciaron a 15 personas por delitos de violencia sobre la mujer.