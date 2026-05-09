Detenido un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género tras la muerte de una mujer en Madrid

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional.

Un hombre de 24 años fue detenido por la Policía Nacional por su supuesta implicación en un crimen de violencia de género tras la muerte de una mujer de 22 años.

La mujer apareció tendida en la calle con un fuerte golpe en la cabeza. Fue un vecino, del barrio de Carabanchel, quién se puso en contacto con las autoridades tras ver a la mujer tendida en la calle tras escuchar un fuerte golpe.

Los hechos sucedieron en torno a las 7:30 horas de este sábado. Supuestamente la víctima se habría precipitado desde un cuarto piso quedando inconsciente.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), que asistieron a la víctima hasta la llegada de los servicios sanitarios, que tan solo han podido confirmar el fallecimiento de la mujer.

Detención del sospechoso

La Policía Nacional ingresó en el domicilio de la víctima donde se encontraba el detenido de 24 años que fue llevado a instancias policiales como sospechoso de un crimen de violencia de género.

Hasta el lugar también se han desplazado agentes del equipo de Delitos Violentos (DEVI) de la Brigada Provincial de la Policía Científica y del Grupo V de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación ante un posible caso de violencia de género.

De confirmarse como delito de género, esta sería la víctima número 20 del año.

A la Primera señal de malos tratos, llama, 016. No esperes a que la violencia de género deje esta señal", presenta el servicio telefónico 016, de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.

El 016 es el número telefónico de información, asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata a todas las formas de violencia de género

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