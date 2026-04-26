Detenido en Vilagarcía por amenazas en un caso de violencia de género en plena vía pública

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional.

Un hombre ha sido detenido este domingo en Vilagarcía de Arousa como presunto autor de un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género.

Según ha informado la Policía Local, la intervención se llevó a cabo en colaboración con la Policía Nacional en la Avenida de Pontevedra, en plena vía pública.

El individuo fue arrestado y trasladado a dependencias policiales, donde quedó a disposición judicial.