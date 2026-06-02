PRESUNTO CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Detenido un hombre por matar a su pareja en Callosa de Segura, Alicante
Un hombre ha sido detenido por presuntamente haber matado a su pareja, una mujer, en el municipio alicantino de Callosa de Segura, según han confirmado fuentes conocedoras del caso.
Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado, a través de sus canales oficiales, de que se están recabando datos sobre el presunto asesinato por violencia de género de una mujer en la provincia de Alicante.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjeron los hechos ni sobre la identidad de la víctima o del detenido.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias exactas del suceso.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha señalado que el caso está siendo analizado como un posible crimen machista, a la espera de que se confirme oficialmente la naturaleza de los hechos.
De confirmarse, este caso se sumaría a las estadísticas de violencia de género en España, mientras continúan las diligencias judiciales y policiales correspondientes.
